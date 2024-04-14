Yıllar Geçse de Unutulmayacak! Okuduktan Sonra Doğrusunu Bir Süre Unutacağınız Yazım/İmla Hataları
Yıllar Geçse de Unutulmayacak! Okuduktan Sonra Doğrusunu Bir Süre Unutacağınız Yazım/İmla Hataları
Bu yazım yanlışlarını okuduktan sonra doğrusunu unutacağınızın garantisini veriyoruz!
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Love bombing, gaslighting, ghosting ve fake body...
Kesinlikle şart!
Bizim de psikoloğumuz bozuk!
Hangi yanlışı düzelteceğimizi şaşırdık!
Yapmaz!
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"Kelimeye sahbe getir"
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Bazen sadece Karalüferli daire olmak istersin…
Kendimi arıyorken, olmaktan korktuğum yerdeyim. "Parkdayım"
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Doğrusunu unuttunuz değil mi? Biz söyleyelim, Zülfü Livaneli!
Rodbaylıd sevmeyen var mı?
Törpü de olabilir.
Bahçeniz de var mı?
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Salyangoz bile bu yazım yanlışından sonra içine kapanmış.
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Bunun doğrusunu biz de unuttuk!
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Akşam yine alırsınız.
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Bazı keselerde yapılabilir mi?
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Demet Akalın'sız bir liste düşünmediniz umarız!
Siz en çok hangi yazım yanlışına güldünüz? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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