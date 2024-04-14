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Yıllar Geçse de Unutulmayacak! Okuduktan Sonra Doğrusunu Bir Süre Unutacağınız Yazım/İmla Hataları

Yıllar Geçse de Unutulmayacak! Okuduktan Sonra Doğrusunu Bir Süre Unutacağınız Yazım/İmla Hataları

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
14.04.2024 - 10:47

Bu yazım yanlışlarını okuduktan sonra doğrusunu unutacağınızın garantisini veriyoruz!

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Siz en çok hangi yazım yanlışına güldünüz? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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