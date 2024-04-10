Yapay Zeka Bu Sefer Duygulandırdı: Atatürk Ülkeyi Düşman İşgalinden Kurtardıktan Sonra Tatile Çıksaydı?
Yapay Zeka Bu Sefer Duygulandırdı: Atatürk Ülkeyi Düşman İşgalinden Kurtardıktan Sonra Tatile Çıksaydı?
Yapay zekanın son projesi bu sefer duygulandırdı. @aihikayeler isimli bir hesap Atatürk günümüzde tatile çıksaydı nasıl gözükürdü? sorusuna cevap olacak birbirinden güzel fotoğraflar ile hepimizi hayrete düşürdü!
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Yapay zeka hayatımıza bir girdi pir girdi biliyorsunuz ki! Artık hayal bile edemeyeceğimiz durumları yapay zeka sayesinde sanki gerçekmiş gibi görebiliyoruz.
Tabii yapay zekanın geliştiği her gün farklı senaryolar ortaya çıkıyor! Ünlü isimlere söyletilen şarkılardan tutun ünlüleri farklı meslekler içerisinde görmemize kadar birçok enteresan proje karşımıza çıkıyor.
Ve dönelim son dönemlerde sosyal medyada gündem olan yapay zekanın yeni harikasına! @aihikayeler isimli hesap bu sefer de Atatürk'ü tatile çıkardı! Çoğu zaman güldüren yapay zeka eserleri bu sefer çok fena duygulandırdı.
Hazırsanız başlıyoruz!
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Sizce Atatürk tatile çıksaydı böyle görünür müydü? Yorumlarda buluşalım!
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