Yapay Zekaya Göre Türkiye'deki Şehirler Birer Kadın Olsalardı Nasıl Görünürlerdi?
Yapay Zekaya Göre Türkiye'deki Şehirler Birer Kadın Olsalardı Nasıl Görünürlerdi?
Kaynak: https://www.tiktok.com/@cemtirak/vide...
'Türkiye'deki şehirler birer kadın olsaydı nasıl görünürdü?' sorusuna hazırladığı yapay zeka görselleriyle büyüleyen TikTok kullanıcısı gündem oldu. Biz de şehirlerin kadın hallerini sizler için derledik!
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Biliyorsunuz ki yapay zekanın ulaştığı nokta her geçen gün bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Hatta bazen hayal bile edemeyeceğimiz durumları yapay zeka sayesinde sanki gerçekmiş gibi görebiliyoruz.
Son olarak @cemtirak isimli sosyal medya kullanıcısının hazırladığı "Şehirler bir kadın olsalardı nasıl görünürdü?" içeriği hepimizi büyüledi. Gelin şehirlerin kadın hallerine birlikte bakalım!
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Siz şehirlerin kadın hallerini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!👇🏻
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