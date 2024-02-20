Yapay Zeka Cevapladı, Benzerlikleri Hayrete Düşürdü: Danla Bilic'in Bir Kız Çocuğu Olsa Nasıl Görünürdü?
Yapay Zeka Cevapladı, Benzerlikleri Hayrete Düşürdü: Danla Bilic'in Bir Kız Çocuğu Olsa Nasıl Görünürdü?
Danla Bilic'in estetikli halinin bir çocuğu olsa nasıl görünürdü? Gelin birlikte bakalım!
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Hayatımıza YouTube'da çektiği makyaj videoları ile giren Danla Bilic'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Samimi, dobra ve eğlenceli tavırlarıyla sevilen Bilic, magazin gündeminin en sık konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Ünlü isim, geçirdiği değişimlerle de sık sık gündeme geliyor bildiğiniz gibi. Ancak Bilic, yaptırdığı estetikleri açıklamaktan hiç gocunmuyor.
Hatta Danla Bilic, doğalım diyenlere inat yaptırdığı tüm işlemleri teker teker anlatıyor 👇🏻
Peki estetikli Danla Bilic'in bir çocuğu olsa sizce nasıl görünürdü? @aihikayeler adlı hesap, bu soruyu yapay zeka görselleriyle cevapladı.
İşte estetikli Danla Junior! Sizce de Danla Bilic'in aynısı değil mi?
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Siz baby Danla'yı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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