Hayal Gücünüzün Sınırlarını Zorlayın: Divaların Divası Bülent Ersoy GTA Karakteri Olsaydı Nasıl Görünürdü?
Hayal Gücünüzün Sınırlarını Zorlayın: Divaların Divası Bülent Ersoy GTA Karakteri Olsaydı Nasıl Görünürdü?
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3IBQICIQLn/
Divaların divası Bülent Ersoy GTA karakteri olsaydı nasıl görünürdü? hiç merak ettiniz mi?
Gelin, birlikte bakalım!
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Bülent Ersoy'u tanımayan yoktur diye düşünüyoruz. Açıklamaları, paylaşımları ve yaptıklarının her biri ayrı olay olan Ersoy, Türkiye'nin en ikonik karakterlerinden birisi.
Bülent Ersoy dediğimizde akıllara ilk olarak kabarık elbiseler, süslü saçlar ve parıltılı makyajlar geliyor.
Abartı olmak başka kimin üstüne bu kadar yakışırdı bilmiyoruz ama diva olmak Bülent Ersoy'a çok yakışıyor!
Peki yılların divası bir GTA karakteri olsaydı nasıl olurdu? İşte @aihikayeler adlı hesap tarafından yapay zeka ile oluşturulan Bülent Ersoy'un GTA karakteri olduğu haller!
Yine çok ikonik değil mi?
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Siz Bülent Ersoy'un GTA karakteri olduğu hallerini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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