Koşun Kaos Var: Suların Asla Durulmadığı Seher Sultan-Feyza Altun Kavgasında Küfürler Yine Havada Uçuştu
Koşun Kaos Var: Suların Asla Durulmadığı Seher Sultan-Feyza Altun Kavgasında Küfürler Yine Havada Uçuştu
Biliyorsunuz ki Seher Sultan ve Feyza Altun arasındaki gerginliğiniz mazisi çok eski. Hatta biz sular duruldu zannederken geçtiğimiz haftalarda ikili yeniden birbirine girmişti. Dün ise yeniden Seher Sultan'dan Feyza Altun'a ağızlara alınmayacak hakaretler geldi, küfürler havada uçuştu!
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Seher Sultan ve Feyza Altun arasındaki her şey Dilan ve Engin Polat davası ile başladı diyebiliriz. Bildiğiniz gibi Polat davasının ilk günden beri takipçisi olan bazı isimler vardı. Bu isimlerin en dikkat çekenleri ise Seher Yaşayacak, Seyhan Soylu ve Avukat Feyza Altun'du.
Feyza Altun ve Seher Yaşayacak Polat davası boyunca Twitter'daki sohbet odasında birbirlerine girdikleri ana kadar konuşmalar yapıyorlardı.
O günden bu yana biz ikilinin arasındaki sular duruldu zannederken geçtiğimiz hafta ünlü ikili resmen mahalle kavgasına dönen bir tartışmaya girdi.
lk hamle Seher Sultan'ın Feyza Altun'a "Seni cezaevine sokacağım! Ve bunun için bile dua edeceksin!!!" tehditleriyle başladı ve hakaretlerin ardı arkası kesilmedi.
"Biz bu iş daha ne kadar ileri gidebilir?" diye merak ederken dün gece Seher Sultan'dan yeni hamleler geldi.
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Feyza Altun'a yönelik ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan Seher Sultan'ın sinir seviyesi ise görenleri şaşırttı.
Sakinleşmesi beklenen Seher Sultan tam aksine içindeki tüm zehri kustu da kustu...
Hatta Feyza Altun'un ailesini tehdit ettirdiğini bile iddia etti.
İşin sonu "Seni ben tedavi edeceğim Feyza!" cümlelerine kadar geldi.
Sizce ikilinin arasındaki tartışma nereye kadar ilerleyecek? Yorumlarda buluşalım!
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