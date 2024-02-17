Koşun Kaos Var: Suların Asla Durulmadığı Seher Sultan-Feyza Altun Kavgasında Küfürler Yine Havada Uçuştu

Biliyorsunuz ki Seher Sultan ve Feyza Altun arasındaki gerginliğiniz mazisi çok eski. Hatta biz sular duruldu zannederken geçtiğimiz haftalarda ikili yeniden birbirine girmişti. Dün ise yeniden Seher Sultan'dan Feyza Altun'a ağızlara alınmayacak hakaretler geldi, küfürler havada uçuştu!