Yanlışlıkla Orijinalini Paylaştı: Bircan Bali'nin Photoshoplu ve Photoshopsuz Halini Görenler "Pes" Dedi

Ünlü televizyon sunucusu Bircan Bali, photoshopsuz bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ancak kısa süre sonra bir hata yaptığını fark etti ve fotoğrafı kaldırdı. Bu durumun ardından, Bali, üzerinde photoshop uygulanmış bir fotoğrafını sanki hiçbir şey olmamış gibi yeniden paylaştı.