Yanlışlıkla Orijinalini Paylaştı: Bircan Bali'nin Photoshoplu ve Photoshopsuz Halini Görenler "Pes" Dedi
Yanlışlıkla Orijinalini Paylaştı: Bircan Bali'nin Photoshoplu ve Photoshopsuz Halini Görenler "Pes" Dedi
Ünlü televizyon sunucusu Bircan Bali, photoshopsuz bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ancak kısa süre sonra bir hata yaptığını fark etti ve fotoğrafı kaldırdı. Bu durumun ardından, Bali, üzerinde photoshop uygulanmış bir fotoğrafını sanki hiçbir şey olmamış gibi yeniden paylaştı.
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Söylemezsem Olmaz isimli televizyon programında Seren Serengil'le birlikte sunuculuk yapan Bircan Bali'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Hatta hatırlarsanız Bali, Seren Serengil ile kavga edip programdan ayrılmıştı.
Her biri ayrı olay olan magazin açıklamaları ile tanıdığımız ünlü sunucu geçtiğimiz saatlerde Dubai tatilinden pozlar paylaştı.
Magazinbak'ın haberine göre Bircan Bali ilk önce photoshopsuz pozunu paylaştı. Hatasını kısa süre içerisinde fark eden ünlü sunucu bu pozu hemen silse de takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Photoshopsuz pozlarını hemen silen Bircan Bali, daha sonra belini incelttiği ve saçlarını gürleştirdiği yeni hallerini sanki hiçbir şey olmamış gibi yeniden paylaştı.
İki fotoğraf arasındaki farkı anlatmaya gerek yok diye düşünüyoruz!
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Kaydırmalı post paylaşan Bircan Bali, ikinci pozunda da photoshop yapmayı unutmuş olacak ki, takipçilerinin diline fena düştü.
Shop hatalarını fark eden takipçiler, Bircan Bali'yi affetmedi!
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Siz Bircan Bali'nin shop hatası hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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