Leopar Kürkünü Takınan Hadise'nin Korsesinden Fırlayan Göğsü "Estetiğin de Bir Sınırı Olmalı" Dedirtti
Leopar Kürkünü Takınan Hadise'nin Korsesinden Fırlayan Göğsü "Estetiğin de Bir Sınırı Olmalı" Dedirtti
Hadise'nin kürklü ve sigaralı son paylaşımı sosyal medyada gündeme geldi. Ünlü şarkıcının korsesinden fırlayan göğsü dillere fena düştü, doğallıktan uzak görünümü çok eleştirildi.
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Pop müziğin sevilen isimlerinden Hadise, hem şarkıları hem konserleri hem de dansları ile isminden sıkça söz ettiriyor.
Her konseri ve her performansı olay olan Hadise, cesur Instagram pozlarıyla da magazin gündeminde sık sık konuşuluyor biliyorsunuz ki.
Dişil enerji denildiğinde akıllara gelen ilk isim olan Hadise, son sosyal medya paylaşımıyla yine çok konuşuldu.
Ancak Hadise'nin son paylaşımı bu sefer beğenilmedi! Hatta çok eleştirildi.
Hadise'nin korsesinden fırlayan göğüsleri hem yapmacık bulundu hem "bu kadar da olmaz" dedirtti.
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"Ne demiş Ziynet? Ateşli dudaklarınla yak bir sigara! ❤️🔥💋" notuyla paylaşım yapan Hadise ne yazık ki bu sefer sınıfta kaldı. Gelin, Hadise'nin son paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz Hadise'nin tarzını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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