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İlgiyi Estetiklerinden Çekmek İsteyen Rafet El Roman'ın Çılgın Dans Şovu Dillere Fena Düştü

İlgiyi Estetiklerinden Çekmek İsteyen Rafet El Roman'ın Çılgın Dans Şovu Dillere Fena Düştü

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
17.02.2024 - 19:37

Bir süredir estetiklerini konuştuğumuz Rafet El Roman bu sefer de dans şovu ile gündeme geldi. Rafet El Roman'ın dans ederken kendini kaybettiği anlar dillere fena düştü.

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90'lı yılların en popüler sanatçılarından biri olan Rafet El Roman'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

90'lı yılların en popüler sanatçılarından biri olan Rafet El Roman'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Akıllarımıza Amerika, Yalancı Şahidim ve Bana Sen Lazımsın gibi şarkıları ile kazınan ünlü sanatçı, magazin dünyasının da en sevilen isimlerinden bir tanesi.

Akıllarımıza Amerika, Yalancı Şahidim ve Bana Sen Lazımsın gibi şarkıları ile kazınan ünlü sanatçı, magazin dünyasının da en sevilen isimlerinden bir tanesi.

Biliyorsunuz ki ünlü sanatçının sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları dönem dönem herkesin diline dolanıyor.

Biliyorsunuz ki ünlü sanatçının sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları dönem dönem herkesin diline dolanıyor.

Rafet El Roman, son zamanlarda yüzündeki değişimle gündeme gelmişti hatırlarsanız. Adeta bambaşka birine dönüşen ünlü sanatçı "Yaptırsam şu koca burnumu yaptırırım. Lanet olsun doğuştan karizmatiğim." dese de herkes değişimin farkındaydı.

Rafet El Roman, son zamanlarda yüzündeki değişimle gündeme gelmişti hatırlarsanız. Adeta bambaşka birine dönüşen ünlü sanatçı "Yaptırsam şu koca burnumu yaptırırım. Lanet olsun doğuştan karizmatiğim." dese de herkes değişimin farkındaydı.

Biliyorsunuz ki bu sıralar ünlü isimlerin sergilediği enteresan dans şovları gündemde. Selen Görgüzel de bu isimlerden biri.

Biliyorsunuz ki bu sıralar ünlü isimlerin sergilediği enteresan dans şovları gündemde. Selen Görgüzel de bu isimlerden biri.

Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde sahnede dans ederken kendini kaybettiği anları paylaşmıştı. Detayları da burada anlatmıştık 👇🏻

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Rafet El Roman da bu isimlerden biri oldu ve 90'lı yılların popüler şarkıcısı bu sefer de dans şovuyla gündeme geldi.

Rafet El Roman da bu isimlerden biri oldu ve 90'lı yılların popüler şarkıcısı bu sefer de dans şovuyla gündeme geldi.

İşte o anlar 👇🏻

Enteresan figürleriyle çılgın bir dans şovu sergileyen Roman, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.

Enteresan figürleriyle çılgın bir dans şovu sergileyen Roman, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.

Gelin, Rafet El Roman'ın dans şovuna kim ne demiş birlikte bakalım!

Gelin, Rafet El Roman'ın dans şovuna kim ne demiş birlikte bakalım!
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Sizce kimin dansı daha enteresan?

Sizce kimin dansı daha enteresan?

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