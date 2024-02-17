İlgiyi Estetiklerinden Çekmek İsteyen Rafet El Roman'ın Çılgın Dans Şovu Dillere Fena Düştü
İlgiyi Estetiklerinden Çekmek İsteyen Rafet El Roman'ın Çılgın Dans Şovu Dillere Fena Düştü
Bir süredir estetiklerini konuştuğumuz Rafet El Roman bu sefer de dans şovu ile gündeme geldi. Rafet El Roman'ın dans ederken kendini kaybettiği anlar dillere fena düştü.
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90'lı yılların en popüler sanatçılarından biri olan Rafet El Roman'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
Akıllarımıza Amerika, Yalancı Şahidim ve Bana Sen Lazımsın gibi şarkıları ile kazınan ünlü sanatçı, magazin dünyasının da en sevilen isimlerinden bir tanesi.
Biliyorsunuz ki ünlü sanatçının sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları dönem dönem herkesin diline dolanıyor.
Rafet El Roman, son zamanlarda yüzündeki değişimle gündeme gelmişti hatırlarsanız. Adeta bambaşka birine dönüşen ünlü sanatçı "Yaptırsam şu koca burnumu yaptırırım. Lanet olsun doğuştan karizmatiğim." dese de herkes değişimin farkındaydı.
Biliyorsunuz ki bu sıralar ünlü isimlerin sergilediği enteresan dans şovları gündemde. Selen Görgüzel de bu isimlerden biri.
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Rafet El Roman da bu isimlerden biri oldu ve 90'lı yılların popüler şarkıcısı bu sefer de dans şovuyla gündeme geldi.
İşte o anlar 👇🏻
Enteresan figürleriyle çılgın bir dans şovu sergileyen Roman, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
Gelin, Rafet El Roman'ın dans şovuna kim ne demiş birlikte bakalım!
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Sizce kimin dansı daha enteresan?
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