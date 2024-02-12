Şok Açıklamalarıyla Nam Salmış Selen Görgüzel'in Şarkı Söylerken Kendini Kaybettiği Anlar Dillere Fena Düştü!
Şok Açıklamalarıyla Nam Salmış Selen Görgüzel'in Şarkı Söylerken Kendini Kaybettiği Anlar Dillere Fena Düştü!
Sahne aldığı mekanda şarkı söylerken kendini kaybeden Selen Görgüzel'in sansı sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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2014'te Hamdi Alkan'la evlenen, önce oyunculuğa 2022'deki boşanmanın ardından da hem şarkıcılığa, hem magazin programı sunuculuğuna soyunan Selen Görgüzel, sık sık gündem olan isimlerden biri haline geldi biliyorsunuz.
Anne sütü içen, erkek sperminin yüze çok iyi geldiğini açıklayan Selen Görgüzel, birbirinden tuhaf ve çarpıcı açıklamalarının yanında enteresan kombinleri, dansları ve yorumlarıyla da sık sık tepki çekiyor.
En son geçtiğimiz saatlerde, eski eşi Hamdi Alkan için "Onun elinde büyüdüm ben. Hamdi artık dünya ahiret abim kardeşim." açıklamasında bulunarak herkesi bir küçük dumura uğratmıştı kendisi.
Bütün gözleri üzerine çeviren Selen Görgüzel, bu sefer de sahne aldığı mekanda şarkı söylerken kendini kaybettiği anlarla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü!
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