Merve Boluğur'un "Geyşayım" İtirafının Altı Boş Çıkmadı: Jet Hızıyla Yeni Aşkıyla Dudak Dudağa Yakalandı!
Merve Boluğur'un "Geyşayım" İtirafının Altı Boş Çıkmadı: Jet Hızıyla Yeni Aşkıyla Dudak Dudağa Yakalandı!
Eser Yenenler'in Linç@ programında yaptığı 'geyşa olmayı seviyorum' açıklamasıyla gündem olan ve aşka yeşil ışık yakan Merve Boluğur, Muhabironline'ın kamerasına yeni sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı!
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Acemi Cadı dizisindeki Ayşegül rolüyle hayatımıza giren o zamandan beri de çıkmayan güzel oyuncu Merve Boluğur, zaman içerisinde geçirdiği değişimle sık sık dillere düşüyor biliyorsunuz.
2015'te evlenip 2017'de boşandığı Murat Dalkılıç'tan sonra aşk hayatında dikiş tutturamayan Merve Boluğur aynı zamanda sürekli değiştirdiği imajı, enteresan açıklamaları ve pozlarıyla da tüm gözleri üzerine topluyor!
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde eski eşi Murat Dalkılıç'la evliliği boyunca et ve tırnak gibi vakit geçirdiği eski dosu Eser Yenenler'in Linç@ programına konuk olan Merve Boluğur, yine açıklamalarıyla gündem olmuş, samimi halleriyle de "geri dön" dedirtmişti.
Fakat program başlı başına olaydı tabii! Konu aşka gelince “Geyşa olmayı seviyorum, bıraksan ayağını bile yıkarım” diyen Merve Boluğur, Eser Yenenler'in "onu yapma işte" diyerek tepki göstermesine sebep olmuş, evlilikle ilgili de "ikinci kez denedim yine olmadı ama üçüncüyü de deneyeceğim, çocuk istiyorum" açıklamasında bulunmuştu.
Birkaç gün önce 53 gün evli kalabildiği eski eşi Mert Aydın'la barıştığı yönündeki dedikoduları yalanlayan Merve Boluğur'un geyşa itirafının aslında bir nevi gönderme olduğu ortaya çıktı.
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Muhabironline'dan Akif Yaman'ın kamerasına takılan Merve Boluğur, gözüne kestirdiği üçüncü damat adayıyla dudak dudağa yakalandı!
Gözlerini birbirinden alamayan çift, mekandan el ele çıktı ve aynı taksiyle de ayrıldı. İşte o anlar:
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