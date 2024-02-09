'Serseri' Teoman, Zamansızlık Temalı Dergi Kapağında Burcu Esmersoy ve Ece Sükan'ı Büyük Gölgede Bıraktı!
'Serseri' Teoman, Zamansızlık Temalı Dergi Kapağında Burcu Esmersoy ve Ece Sükan'ı Büyük Gölgede Bıraktı!
Magnet Quarterly, bu ay sayısında 'Zamansızlık' temasıyla Ece Sükan, Burcu Esmersoy ve Teoman'ı bir araya getirdi. Derginin kapağını görenler gözlerini Teoman'dan alamadı!
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Ece Sükan ve Burcu Esmersoy, ülkemizin en güzel ve en çekici kadınları listesinde üst sıralarda yer alıyor biliyorsunuz...
Teoman da yıllardır başlı başına olay! Sesi, şarkıları, serseri halleri ve karizmasıyla nesilleri büyülüyor kendisi.
Belki de 40 yıl düşünseniz bu üç ismin bir araya gelebileceği aklınıza gelmez! Fakat Magnet Quarterly dergisi bu ayki sayısında "zamansızlık" temasını işlemeye karar verip bu üç ismi seçince ortalığı ayağa kaldıran bir poz geldi geçtiğimiz saatlerde!
Ece Sükan ve Burcu Esmersoy da şahane gözüküyor ve kesinlikle zamansız kadınlar, ona şüphe yok! Ama sosyal medya kullanıcılarının gözü de odağı da Teoman'da kaldı desek yalan söylemiş olmayız... Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 😂
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