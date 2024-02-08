Bergüzar Korel'den Duygulandıran Doğum Günü Paylaşımı: Oğlu Ali'nin Ne Kadar Büyüdüğüne İnanamayacaksınız!
Bergüzar Korel'den Duygulandıran Doğum Günü Paylaşımı: Oğlu Ali'nin Ne Kadar Büyüdüğüne İnanamayacaksınız!
Bergüzar Korel, ilk göz ağrısı Ali'nin doğum gününü duygulandıran bir mesajla kutladı! Ali'nin Bergüzar Korel'in boyunu geçtiğini görenler, zamanın nasıl hızlı geçtiğini anlamlandıramadı.
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Binbir Gece dizisindeki Şehrazat karakteriyle hafızalarımıza kazınan Bergüzar Korel, son dönemlerde oyunculuk mesleğinden çok yaptığı çıkışlarla ve paylaşımlarıyla gündeme geliyor biliyorsunuz.
Fakat bugün bütün o hayatın zorluklarından dem vurduğu, tepki çeken açıklamalarını rafa kaldırıp geçmişe kısa bir yolculuk yapalım diyoruz! Zamanın ne kadar hızlı geçtiğine siz de şaşıracaksınız! Binbir Gece setinde tanışan, olaylı da bir aşk yaşayan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel 2009 yılında evlenmişti hatırlarsanız.
2010 yılında ilk çocukları Ali'yi kucağına alan çift, çekirdek aile pozlarıyla büyük ilgi görmüştü.
10 senelik bir aranın ardından ikinci çocukları Han'ı kucağına alan çift, arayı kısa tutmaya karar vererek 2021 yılında da üçüncü çocukları Leyla'ya hoş geldin demişti.
İlk oğulları Ali'den sonra hiçbir çocuklarının yüzünü göstermeyen ve bunu prensip haline getiren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, bir süre önce çocukların eğitimi için Londra'ya taşındı.
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Diğer birçok ünlümüzün aksine özel hayatlarını daha kabuklarına çekilerek yaşayan aileyi yalnızca Bergüzar Korel'in çocuklarıyla diyaloglarını paylaştığı videolarından görebildik.
Geçtiğimiz saatlerde ise insanı küçük de olsa afallayıp zaman kavramını sorgulatan bir paylaşım geldi Bergüzar Korel'den! Korel, ilk göz ağrısı, büyük oğlu Ali'nin doğum gününü duygulandıran bir mesajla kutladı.
Boyunu geçen oğlu Ali'yle fotoğraflarını paylaşan Bergüzar Korel, tarihe "İyi ki doğdun oğlum. Kıymetlim, İlk göz ağrım. Bu dünyayı cennet yaptın bana. Seninle dönüştüm, büyüdüm.. Varlığın bir hediye ailemize. Kardeşlerin ve biz çok şanslıyız. Sana olan sevgimi anlatmaya bildiğim hiçbir kelime yetmiyor. Sağlıkla, mutlulukla hep elele hep birlikte oğlum. İyi ki doğmuşsun" notunu düştü.
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