Kocasından Tam 10 Yıl Sonra Gelen Alışılmışın Dışındaki İltifatla Kendinden Geçen Özge Özpirinçci Güldürdü!
Kocasından Tam 10 Yıl Sonra Gelen Alışılmışın Dışındaki İltifatla Kendinden Geçen Özge Özpirinçci Güldürdü!
İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan Özge Özpirinçci'nin 'seninle ilgili duyduğun en yaratıcı iltifat neydi?' sorusu karşılığında yaptığı 'kocadan gecikmeli iltifat' itirafıyla güldürdü!
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Şimdilerde Sandık Kokusu'nda Demet Akbağ ile başrolde yer alan, şimdiye dek yer aldığı Aşk Yeniden, Kadın, İlk ve Son gibi tüm yapımlarda yıldınızı her seferinde daha çok parlatan Özge Özpirinçci'yi tanımayanınız yoktur.
Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk'le 2021 yılında evlenen Özpirinçci, samimiyeti, her konuda doğallıktan yana olması ve cana yakınlığıyla öne çıkanlardan.
Belki denk gelmişsinizdir, uzun süredir birlikte olduğu Burak Yamantürk'le evlilik kararını alma sebebi bir bebek bekliyor olmalarıydı. Çift, bu imza işini devreye düğünden birkaç ay sonra giren minik kızları Mercan için aldığını açıkça belirtmişti.
Uzunca bir süredir çekirdek ailesiyle inzivaya çekilen Özge Özpirinçci, şimdilerde iki sene aradan sonra döndüğü Sandık Kokusu'yla gündemde, e haliyle de her yerde! Birçok programa konuk giden güzel oyuncunun şimdi konuşulmasının sebebi ise İbrahim Selim ile Bu Gece programında geçen sohbetten bir kesit!
Geçtiğimiz gün yayınlanan programda, İbrahim Selim'in "Seninle ilgili duyduğun en yaratıcı iltifat neydi?" sorusuna güldüren bir itiraf ve sitemle yanıt verdi Özge Özpirinçci.
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Hem eşinin "boyun" ve "burun" iltifatlarının yaratıcılığına düşüp kendinden geçti, hem de sitemini eksik etmedi!😂
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