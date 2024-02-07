Herkes Rahat Bir Oh Çekebilir: Aklımızı Başımızdan Alan Şarkılarına Hasret Kaldığımız Tarkan Stüdyoya Girdi
Herkes Rahat Bir Oh Çekebilir: Aklımızı Başımızdan Alan Şarkılarına Hasret Kaldığımız Tarkan Stüdyoya Girdi
Gizemli hallerine alışık olduğumuz megastar Tarkan, sevenlerine müjdeli haberi verdi!
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1992 yılında Kıl Oldum Abi'yle hayatımıza hızlı bir giriş yapan Tarkan, hiç şüphesiz Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından bir tanesi!
Her şarkısı hit, her konseri olay olan "megastar" lakaplı Tarkan aynı zamanda gizemli halleriyle meşhur biliyorsunuz.
Daha önce özel hayatıyla ilgili hemen hemen hiçbir detay duymadığımız Tarkan, 2017 yılında hayranı Pınar Dilek'le evlenerek hepimize bir sürpriz yapmıştı hatırlarsanız.
Ardından baba olacağını da hem mimikleri hem de konuşma tarzı sebebiyle ikonikleşen bu videoyla duyurmuş, hafızalara kazanmıştı!
Evlendikten bir yıl sonra, temmuz 2018'de kızı Liya'yı kucağına alan Tarkan, o gün bugündür kızının yüzünü göstermese de yaptığı paylaşımlarla baba-kız ilişkilerinden kesitler gösteriyor hepimize!
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En son kadın voleybol milli takımımız ve cumhuriyetimizin 100. yılı için hazırladığı "Hep Birlikte Milli Takım" ve "Sen Rahat Uyu" marşlarıyla konuşulan Tarkan, geçtiğimiz yıl çok da rağbet görmeyen "Son Durak" parçasından bu yana yeni bir şarkı çıkarmadı.
Kendisini görmek uğruna binlerce liradan bir çırpıda vazgeçmeye razı milyonlarca insan olduğu göz önünde bulundurulduğunda da hit şarkılarına duyulan özlem bariz tabii!
Şimdi hazırsanız, yine gizemli halleriyle sinyal veren Tarkan'ın paylaşımı sayesinde rahat bir oh çekebiliriz!
Çünkü Tarkan, nihayet geçtiğimiz saatlerde stüdyodan fotoğraflarını paylaşarak yeni şarkısının da yolda olduğunu duyurmuş oldu!
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