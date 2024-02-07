Sandık Kokusu'nun Atilla'sı Metin Akdülger Hakkında Çirkin İddia: "Araçtan İndirip Tartakladı"
Sandık Kokusu'nun Atilla'sı Metin Akdülger Hakkında Çirkin İddia: "Araçtan İndirip Tartakladı"
Bir sosyal medya kullanıcısının Metin Akdülger'in trafikte başka bir sürücüyü tartakladığını iddia ettiği mesaj ve @blogyagmuru3'e yolladığı video ortalığı karıştırdı.
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Medcezir, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Şahsiyet, Atiye, Kulüp, Dünyayla Benim Aramda gibi dizilerdeki başarılı performanslarıyla hafıza kazınan Metin Akdülger'i tanımayanınız yoktur.
Hayatımıza Medcezir'in efsane "bad boy"u Orkun rolüyle giren Metin Akdülger şimdilerde yeni bir dizide rol alıyor.
Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ ile beraber Show Tv'nin yeni dizisi Sandık Kokusu'nda başrollerden biri olan Metin Akdülger, karakterinin yaşadığı ikili hayat sebebiyle oldukça dikkat çekiyor.
Sık sık influencer sevgilisi Cansu Akın'la yaşadığı dillere destan aşkla gündem olan Metin Akdülger'in bu sefer konuşulmasının sebebi ise farklı.
Magazinin nabzını tutan @blogyagmuru3 adlı hesaba gelen bir sosyal medya kullanıcısı, Metin Akdülger'in sabah saatlerinde trafikte çirkin bir tartışmaya girdiğini iddia etti.
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Ve hatta olayın videosu olduğunu iddia ettiği bir paylaşımda da bulundu.
Olayıysa şu şekilde anlattı ismi paylaşılmayan kullanıcı👇
Aktarılanlar yalnızca bir iddiadan ibaret! Yani videodaki kişi gerçekten Metin Akdülger mi yoksa ortada bir yanlış anlaşılma mı var onu şu an için bilmemiz mümkün değil.
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