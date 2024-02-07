Demet Akalın İngilizcesini Konuşturdu: Doğrusunu Unutturan Taylor Swift Telaffuzu Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Demet Akalın İngilizcesini Konuşturdu: Doğrusunu Unutturan Taylor Swift Telaffuzu Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Her sabah TV8 ekranlarında Jess Molho'yla beraber gündem yorumlayan Demet Akalın'ın Golden Globes kırmızı halısını analiz ederken akıp giden Taylor Swift telaffuzu büyük goygoya evrildi! 😂
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Yıllar önce hayatımıza giren, o günden bu yana da imalı göndermeli şarkılarıyla hepimizin mutlaka bir anısında yer etmiş Demet Akalın, yalnızca şarkıları ve sesiyle değil hayatının her detayıyla gündemden düşmeyen isimlerden!
Radikal ve dikkat çekici açıklamaları bir yana, enteresan rüküşlükteki kombinleri ve yazım/imla hatalarıyla sık sık konuşulan Demet Akalın şimdilerde her sabah sevenleriyle buluşuyor, eteğindekileri de bir bir döküyor biliyorsunuz.
TV8 ekranlarında her sabah Jess Molho'yla beraber gündem ve magazin yorumlayan Demet Akalın, geçtiğimiz saatlerde birkaç gün öncesinden kalma bölümle gündeme bomba gibi oturdu!
Kemal Doğulu'yu konuk ettikleri programda birkaç hafta önce gerçekleşen Golden Globes ödül törenindeki kıyafetleri yorumlardaki bir telaffuz detayı sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Taylor Swift'ten bahsetmek isteyen Demet Akalın, bildiğimiz her şeyi unutturarak Taylor Swift'i "Teylır Simit" ilan etti!
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Hazırsanız, önce o anlara bir bakalım! 😂
Sonra da kim ne demiş ona bakalım! 😂 Demet Akalın'a "Yeter artık" serzenişinde bulunanlar da oldu👇
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Teylır Simit'i duyduktan sonra türettikçe türetenler de! 😂👇
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Var mı artıran? Hadi yorumlarda buluşalım! 😂
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