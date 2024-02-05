Leon İmajı Yapan Ata Demirer Güldürdü: Kült Filmdeki Karakter Dışında Herkese Benzetildi!
Leon İmajı Yapan Ata Demirer Güldürdü: Kült Filmdeki Karakter Dışında Herkese Benzetildi!
Son dönemlerde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Ata Demirer, kendine Leon imajı yaptı! Kült filmdeki karakter dışında herkese benzetildi!
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Şimdiye kadar 'Eyvah Eyvah', 'Hedefim Sensin', 'Bursa Bülbülü', 'Olanlar Oldu' gibi kahkaha attıran kült komedi filmlere imza atan ünlü komedyen Ata Demirer herkesin severek takip ettiği isimlerden biri!
Son dönemlerde yepyeni bi imaja kavuşan Ata Demirer, her şeyden çok verdiği kilolarla dikkat çekiyor, paylaşımlarının altına da yorum yağıyor.
Belki denk gelmişsinizdir, 16 Şubat'ta Ata Demirer Gazinosu'yla seyircisiyle yeniden buluşacak olan Ata Demirer, birkaç gün önce yaklaşık 30 kilo verdiğini açıklamıştı.
Ünlü komedyen, bu sefer de tarihe geçmiş Leon filmine gönderme yaptığı paylaşımla gündem oldu!
Kendine Leon imajı yaptığı fotoğrafını "Leon beni evden ara oğlum" notuyla paylaştı.
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Fakat gelin görün ki Leon dışında herkese benzetildi kendisi!
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