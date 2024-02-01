Ata Demirer Nasıl Yaklaşık 30 Kilo Verdiğini Anlattı: Hiçbir Şişman Çocuk Mutlu Değildir
Ata Demirer Nasıl Yaklaşık 30 Kilo Verdiğini Anlattı: Hiçbir Şişman Çocuk Mutlu Değildir
Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Demirer'in bağırsak ameliyatı, mide ameliyatı gibi işlemlerle yaklaşık 30 kilo verdiği iddia edilmişti. Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk olan Ata Demirer, nasıl kilo verdiğini anlatttı.
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Ünlü oyuncu Ata Demirer, son olarak Bursa Bülbül filmiyle karşımıza çıkmıştı.
Başarılı komedyen Ata Demirer, geçtiğimiz aylarda ise verdiği kilolarla dikkat çekmişti.
Fakat Ata Demirer, bugüne kadar katıldığı programlarda hiçbir ameliyat geçirmediğini anlattı.
Ata Demirer, son olarak Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programının konuğu oldu.
“30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu..."
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