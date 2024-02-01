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Ata Demirer Nasıl Yaklaşık 30 Kilo Verdiğini Anlattı: Hiçbir Şişman Çocuk Mutlu Değildir

Ata Demirer Nasıl Yaklaşık 30 Kilo Verdiğini Anlattı: Hiçbir Şişman Çocuk Mutlu Değildir

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.02.2024 - 08:53

Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Demirer'in bağırsak ameliyatı, mide ameliyatı gibi işlemlerle yaklaşık 30 kilo verdiği iddia edilmişti. Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk olan Ata Demirer, nasıl kilo verdiğini anlatttı.

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Ünlü oyuncu Ata Demirer, son olarak Bursa Bülbül filmiyle karşımıza çıkmıştı.

Ünlü oyuncu Ata Demirer, son olarak Bursa Bülbül filmiyle karşımıza çıkmıştı.

Bursa Bülbülü filminde hem oyunculuğuna hem de sesine büyük övgüler yağan Ata Demirer, en sevilen komedyenlerden birisi. Şimdilerde ise uzun bir aradan sonra sahnelere dönmeye hazırlanıyor.

Başarılı komedyen Ata Demirer, geçtiğimiz aylarda ise verdiği kilolarla dikkat çekmişti.

Başarılı komedyen Ata Demirer, geçtiğimiz aylarda ise verdiği kilolarla dikkat çekmişti.

Yaklaşık 30 kilo veren Ata Demirer'in bunu nasıl başardığı ise büyük bir merak konusu olmuştu haliyle. Kimisi bağırsak ameliyatı demişti, kimisi ise mide küçültme ameliyatı...

İddiaların ardı arkası kesilmemişti anlayacağınız.

Fakat Ata Demirer, bugüne kadar katıldığı programlarda hiçbir ameliyat geçirmediğini anlattı.

Fakat Ata Demirer, bugüne kadar katıldığı programlarda hiçbir ameliyat geçirmediğini anlattı.

Sağlıklı beslenmeye ve spora önem verdiğini her seferinde belirten Ata Demirer, her ne kadar bunları açıklamış olsa da iddialar peşini bırakmadı.

Ata Demirer, son olarak Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programının konuğu oldu.

Ata Demirer, son olarak Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programının konuğu oldu.

Hayatına, filmlerine ve projelerine dair açıklamalarda bulunan Ata Demirer, kendisi hakkında en çok merak edilen soruyu da yanıtladı. 

Çocukken kilolu olduğunu belirten ünlü isim, 'hiçbir kilolu çocuk mutlu değildir' diyerek mahallesinde, okulunda yaşadığı zorbalığı anlattı.

“30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu..."

“30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu..."

Ata Demirer, kilo verme süreciyle ilgili son olarak şu açıklamayı yaptı: 'İzleyenler bilsin ki glisemik endeksim bozuktu, insülin direncim vardı, düzgün beslendim, spor yaptım. Bir anda da kilo vermedim, 2 buçuk yıl sürdü kilo vermem”

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