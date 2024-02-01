Restoranda Artan Yemekleri Kaba Koyan Kadın Demet Akalın'ın Eleştirilerine Ateş Püskürdü!

Geçtiğimiz günlerde gittiği restoranda artan yemekleri saklama kabına koyduğu video ile dikkat çeken kullanıcı, Demet Akalın ve Jess Molho'nun sunuculuğunu yaptığı 'Gel Konuşalım' programına konu oldu. Yayında Akalın'ın kendisine yorumlarını duyan kadın, çileden çıktı.