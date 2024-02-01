Restoranda Artan Yemekleri Kaba Koyan Kadın Demet Akalın'ın Eleştirilerine Ateş Püskürdü!
Restoranda Artan Yemekleri Kaba Koyan Kadın Demet Akalın'ın Eleştirilerine Ateş Püskürdü!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@hazalicous/vi...
Geçtiğimiz günlerde gittiği restoranda artan yemekleri saklama kabına koyduğu video ile dikkat çeken kullanıcı, Demet Akalın ve Jess Molho'nun sunuculuğunu yaptığı 'Gel Konuşalım' programına konu oldu. Yayında Akalın'ın kendisine yorumlarını duyan kadın, çileden çıktı.
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Bir TikTok kullanıcısı ülkemizde artan gıda enflasyonuna tepki çekmek için restorana giderken yanında saklama kabı götürdü.
Geçtiğimiz günlerde viral olan videoda kadın masada artan yemekleri saklama kabına koyduğunu göstermiş ve herkesi bunu yapmaya davet etmişti.
Kadın videoda, ''Garsonlar bana garip garip bakıyor, eşim bile. Asıl ayıp olan kalan yemeği yanımda getirdiğim kutuya koymak değil, ayıp olan yemeği çöpe atmaktır" diye de eklemişti.
O videoyu bir hatırlayalım👇🏻
Demet Akalın ve Jess Molho'nun sunuculuğunu yaptığı "Gel Konuşalım" programına konu olan bu video ekrana verildi.
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kadının videosuna tepki gösterdi: "Hangimiz restorana giderken yanımıza saklama kabı alıyoruz ki?" diye konuştu.
Bu kez Akalın'ın kendisine yorumlarını video çeken kullanıcı, adeta ateş püskürdü: "Yanımıza kap mı alıyoruz, diyor ya şuna bakın!"
"Ben tüp mideliyim ve yanımda kap taşıyorum Demet Akalın! Sen ne kadar cahil bir kadınsın ya!" diye çıkışan kullanıcı sözünü esirgemedi.
Demet Akalın'a "Seninle aynı ülkede olmaktan utanıyorum" diyen kullanıcı, "Muhteşem bir hareket başlattım. Sen sürdürülebilirlik nedir, nereden bileceksin ama..." dedi.
"Ayıp olan benim yaptığım değil, asıl senin konuyu farklı yerlere çekmen ayıp" diyen kullanıcı, takipçilerinden de destek aldı.
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İşte o video:
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