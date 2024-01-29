Gittiği Restoranda Artan Yemekler İçin Yanına Saklama Kabı Götüren Kadın Tartışma Yarattı
Gittiği Restoranda Artan Yemekler İçin Yanına Saklama Kabı Götüren Kadın Tartışma Yarattı
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Ülkemizde artan gıda fiyatlarına rağmen bir yandan da gıda israfının yaygın olması önemli bir konu. Hatta serpme kahvaltı uygulamasının bile kaldırılması gerektiğini düşünenler ve bu modaya tepkili olanlar var.
Bir TikTok kullanıcısı da bu duruma dikkat çekmek için artan yemeğini yanındaki taşıdığı kapta götürmek istedi.
Çokça beğeni alan paylaşıma yorumlar da geldi.
Çöpe gitmediğini düşünenler de var.
Bunun normal olduğunu düşünenler...
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Durumun farklı olduğunu söyleyen de oldu.
Neden paket istediğini soranlar da oldu.
Sektörün içinden de bilgi geldi.
Siz ne düşünüyorsunuz?
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