Gittiği Restoranda Artan Yemekler İçin Yanına Saklama Kabı Götüren Kadın Tartışma Yarattı

Ülkemizde gıda enflasyonu çok yüksek ve gıdaya ulaşım her geçen gün zorlaşıyor. Diğer bir tezat durum da aynı ülkede inanılmaz bir gıda israfı oluşu... Bir TikTok kullanıcısı da artan yemeğini yanında taşıdığı saklama kabına koymak istedi ve garsonun bu durumu yadırgamasına anlam veremedi.