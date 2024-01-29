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Gittiği Restoranda Artan Yemekler İçin Yanına Saklama Kabı Götüren Kadın Tartışma Yarattı

Gittiği Restoranda Artan Yemekler İçin Yanına Saklama Kabı Götüren Kadın Tartışma Yarattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.01.2024 - 14:49

Ülkemizde gıda enflasyonu çok yüksek ve gıdaya ulaşım her geçen gün zorlaşıyor. Diğer bir tezat durum da aynı ülkede inanılmaz bir gıda israfı oluşu... Bir TikTok kullanıcısı da artan yemeğini yanında taşıdığı saklama kabına koymak istedi ve garsonun bu durumu yadırgamasına anlam veremedi.

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Ülkemizde artan gıda fiyatlarına rağmen bir yandan da gıda israfının yaygın olması önemli bir konu. Hatta serpme kahvaltı uygulamasının bile kaldırılması gerektiğini düşünenler ve bu modaya tepkili olanlar var.

Ülkemizde artan gıda fiyatlarına rağmen bir yandan da gıda israfının yaygın olması önemli bir konu. Hatta serpme kahvaltı uygulamasının bile kaldırılması gerektiğini düşünenler ve bu modaya tepkili olanlar var.
www.ilerihaber.org

Bir TikTok kullanıcısı da bu duruma dikkat çekmek için artan yemeğini yanındaki taşıdığı kapta götürmek istedi.

Çokça beğeni alan paylaşıma yorumlar da geldi.

Çokça beğeni alan paylaşıma yorumlar da geldi.

Çöpe gitmediğini düşünenler de var.

Çöpe gitmediğini düşünenler de var.

Bunun normal olduğunu düşünenler...

Bunun normal olduğunu düşünenler...
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Durumun farklı olduğunu söyleyen de oldu.

Durumun farklı olduğunu söyleyen de oldu.

Neden paket istediğini soranlar da oldu.

Neden paket istediğini soranlar da oldu.

Sektörün içinden de bilgi geldi.

Sektörün içinden de bilgi geldi.

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