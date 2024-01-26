Son Zamanların Modası Hamile Doğum Odası Hazırlamanın Maliyeti Tartışma Yarattı
Son Zamanların Modası Hamile Doğum Odası Hazırlamanın Maliyeti Tartışma Yarattı
Cinsiyet partisi, baby shower, ilk diş partisi gibi son zamanlarda özellikle Instagram influencerlarının iteklemesiyle çıkıp moda haline gelen pek çok etkinlik var. Tabii bu etkinlikler de para ve zaman gerektiriyor. Çevrenizde birkaç kişi yaptırınca ritüel haline dönüşüveriyor. Bu yeni ritüellerin en çok dikkat çekeni ise doğum odaları. Hastane odaları ailenin yeni üyesini karşılamak isteyenler tarafından süslerle, fonlarla, açık büfe tarzı yemeklerle donatılıyor. Tabii bunun da bir maliyeti var.
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Bir Twitter kullanıcısı da merak edip fiyat almak istedi.
Buna benzer bir setupın 40 bin artı KDV'ye kurulacağı fiyatını aldı.
Ardından yazışmalarla da bu durumu kanıtladı...
İçerik şöyle. Çerçeve de bizde kalıyor.
Tabii pastanın sahte olması da bonus.
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X ahalisi de bu paylaşıma sessiz kalamadı ve tepkilerini birer birer sıraladı.
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