Son Zamanların Modası Hamile Doğum Odası Hazırlamanın Maliyeti Tartışma Yarattı

Cinsiyet partisi, baby shower, ilk diş partisi gibi son zamanlarda özellikle Instagram influencerlarının iteklemesiyle çıkıp moda haline gelen pek çok etkinlik var. Tabii bu etkinlikler de para ve zaman gerektiriyor. Çevrenizde birkaç kişi yaptırınca ritüel haline dönüşüveriyor. Bu yeni ritüellerin en çok dikkat çekeni ise doğum odaları. Hastane odaları ailenin yeni üyesini karşılamak isteyenler tarafından süslerle, fonlarla, açık büfe tarzı yemeklerle donatılıyor. Tabii bunun da bir maliyeti var.