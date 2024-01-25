Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 😎
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Başlayalım!
Yaklaşmış.
Asla bitmeyen o dakika...
Ç'ye ne oldu?
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Hele alt aşortman da yoksa...
Doğru tespit!
Reels bağımlılığı...
Pazar gecesi klasiği...
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Dünyanın en saçma durumu.
Bir de düşünse...
Bazı tespitler...
Haftaya yine buralardayız 👋
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