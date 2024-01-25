Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.01.2024 - 18:13

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

İçeriğin Devamı Aşağıda

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Yaklaşmış.

Yaklaşmış.
twitter.com

Asla bitmeyen o dakika...

Asla bitmeyen o dakika...
twitter.com

Ç'ye ne oldu?

Ç'ye ne oldu?
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Çok iyi hesap!

Hele alt aşortman da yoksa...

Hele alt aşortman da yoksa...
twitter.com

Doğru tespit!

Doğru tespit!
twitter.com

Reels bağımlılığı...

Reels bağımlılığı...
twitter.com

Pazar gecesi klasiği...

Pazar gecesi klasiği...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Dünyanın en saçma durumu.

Dünyanın en saçma durumu.
twitter.com

Bir de düşünse...

Bir de düşünse...
twitter.com

Bazı tespitler...

Bazı tespitler...
twitter.com

Haftaya yine buralardayız 👋

Haftaya yine buralardayız 👋
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?