Aşk Dolu Paylaşımlarının Hemen Ardından İlişkilerine Nazar Değen Twitter Kullanıcıları

Tarihi boyunca insanoğlu sevgisini bir şekilde ifade etme yolu bulmuş. Bazen kil tabletlere bazen duvarlara bazen de kelimeleriyle... Zaman da değiştiği için günümüzün ifade biçimi sosyal medya. Herkes bir ilişkinin verdiği heyecanla sevgi dolu paylaşımlar yapabiliyor. Ancak sebebi kem gözler midir nedir bilinmez ilişkiler taklaya gelebiliyor. Biz de öncesi ve sonrasıyla bunları derledik.