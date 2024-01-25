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Aşk Dolu Paylaşımlarının Hemen Ardından İlişkilerine Nazar Değen Twitter Kullanıcıları

Aşk Dolu Paylaşımlarının Hemen Ardından İlişkilerine Nazar Değen Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.01.2024 - 15:26

Tarihi boyunca insanoğlu sevgisini bir şekilde ifade etme yolu bulmuş. Bazen kil tabletlere bazen duvarlara bazen de kelimeleriyle... Zaman da değiştiği için günümüzün ifade biçimi sosyal medya. Herkes bir ilişkinin verdiği heyecanla sevgi dolu paylaşımlar yapabiliyor. Ancak sebebi kem gözler midir nedir bilinmez ilişkiler taklaya gelebiliyor. Biz de öncesi ve sonrasıyla bunları derledik.

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Tavsiye istemek bir çeşit ilişkim var deme yöntemi...

Tavsiye istemek bir çeşit ilişkim var deme yöntemi...
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Bu tip zamanların hayaliyle yaşayan bir arkadaş...

Bu tip zamanların hayaliyle yaşayan bir arkadaş...
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Çift pozları da düşüyor...

Çift pozları da düşüyor...
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Boy farkını da önemli bulanlar çok...

Boy farkını da önemli bulanlar çok...
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Meşhur brownie eşiği...

Meşhur brownie eşiği...
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Hamarat ve aşıksanız yapmayacağınız şey yok...

Hamarat ve aşıksanız yapmayacağınız şey yok...
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Biraz da astro tayfaya bakalım.

Biraz da astro tayfaya bakalım.
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Tek n kullanılmamış ama sonuç yine aynı...

Tek n kullanılmamış ama sonuç yine aynı...
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Korona dönemlerinde aşk

Korona dönemlerinde aşk
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Hamurunu aşkla mayalayanlar da istediğini alamıyor.

Hamurunu aşkla mayalayanlar da istediğini alamıyor.
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