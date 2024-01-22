Zor Durumda Buldukları Kedileri İlgi ve Sevgileriyle Hayata Döndüren Kişiler
Zor Durumda Buldukları Kedileri İlgi ve Sevgileriyle Hayata Döndüren Kişiler
Twitter'da çok fazla akım var. Bunların çoğu da mizah üzerine... Ancak arada içimizi ısıtan akımlar da düşmüyor değil. Bir Twitter kullanıcısı zor durumda bulduğu yavru kediyi ilgi ve sevgi göstererek hayata kazandırdığını öncesi ve sonrası fotoğraflarıyla anlattı. Üstüne yalnız olmadığını gördü.
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Gelin beraber bakalım...
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