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Zor Durumda Buldukları Kedileri İlgi ve Sevgileriyle Hayata Döndüren Kişiler

Zor Durumda Buldukları Kedileri İlgi ve Sevgileriyle Hayata Döndüren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.01.2024 - 14:50

Twitter'da çok fazla akım var. Bunların çoğu da mizah üzerine... Ancak arada içimizi ısıtan akımlar da düşmüyor değil. Bir Twitter kullanıcısı zor durumda bulduğu yavru kediyi ilgi ve sevgi göstererek hayata kazandırdığını öncesi ve sonrası fotoğraflarıyla anlattı. Üstüne yalnız olmadığını gördü.

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Gelin beraber bakalım...

Gelin beraber bakalım...
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