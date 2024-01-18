Kapısı Yendi, Duvarı Kazındı... İnsanlık Mirası Ayasofya Camii'ne Şimdi de Laminat Parke Döşendi
Kapısı Yendi, Duvarı Kazındı... İnsanlık Mirası Ayasofya Camii'ne Şimdi de Laminat Parke Döşendi
Ayasofya hem İstanbul'un fethini temsil etmesi hem de Osmanlı öncesi uygarlıkların da mabedi olması sebebiyle insanlığın ortak miraslarından. Ancak bizde işin siyasi bir boyutu da var. 3 yıl önce müzeden tekrar camiye döndürülen Ayasofya hakkında her gün yeni bir gelişmeyle karşılaşıyoruz. En son gündeme gelen olay ise 1500 yıllık yapının bir bölümüne stüdyo daire gibi laminat parke döşenmesi.
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Ayasofya Camii Türk siyaseti için önemli bir yer. Hatta müzeden camiye dönüşte artık dert bela kalmayacağını düşünenler bile oldu.
Ancak insanlık için oldukça önemli olan bu yapının başına çok şey geldi. Kapıları yendi...
Duvarları kazınıp smoothie yapıldı... Tabii bunlar kendini bilmez ziyaretçilerin marifetiydi.
Ancak sadece ibadete değil halka da açılan Ayasofya Camii geçtiğimiz haftalarda ziyaretçilere ücretli oldu. Yine de müze demedik, ziyaret alanı dendi.
Tabii 25 euroluk bu tartışmalı kararın ardından başka bir tartışmalı gelişme daha oldu.
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Eski etkileyici taşlı yol artık kullanılmıyor. Alternatif olarak da farklı bir yöntem denendi.
Kolay temizlenmesi, toz tutmamasıyla halkımızın gözbebeği olan halk dilinde lamine, leminant olarak da geçen laminat parke döşendi...
Tabii tepkiler de gecikmedi...
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