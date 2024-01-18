Kapısı Yendi, Duvarı Kazındı... İnsanlık Mirası Ayasofya Camii'ne Şimdi de Laminat Parke Döşendi

Ayasofya hem İstanbul'un fethini temsil etmesi hem de Osmanlı öncesi uygarlıkların da mabedi olması sebebiyle insanlığın ortak miraslarından. Ancak bizde işin siyasi bir boyutu da var. 3 yıl önce müzeden tekrar camiye döndürülen Ayasofya hakkında her gün yeni bir gelişmeyle karşılaşıyoruz. En son gündeme gelen olay ise 1500 yıllık yapının bir bölümüne stüdyo daire gibi laminat parke döşenmesi.