Kütüphanede Kesişenlerden Ders Çalışmamak İçin Uydurulan Bahanelere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kütüphanede Kesişenlerden Ders Çalışmamak İçin Uydurulan Bahanelere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü timeline'ında neler dönmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Kesin sen çekmişsindir.
"Şaka mı bu?" akımının bitmesi olumlu bir gelişme.
En iyi bahane çorap düzenlemek.
Yetersiz bakiye
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Eskiden böyle kamyon stickerları olurdu.
Kiloyla mı çalışıyorsunuz?
Terapi gibi...
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Sıpaya delirdimm 😍 fıstık benim olucak diye sesli gülüyorum şuan.
Vallaa 8'deki şey bambaşka, hiç kimse seçeneği gibisi yok, kapattım whatsapp son görülme, çevrimiçi ayarını muhteşem, öyle rahatım ki, iyi ki o ayar var