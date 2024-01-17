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Kütüphanede Kesişenlerden Ders Çalışmamak İçin Uydurulan Bahanelere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kütüphanede Kesişenlerden Ders Çalışmamak İçin Uydurulan Bahanelere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
17.01.2024 - 19:34

Bakalım Çarşamba günü timeline'ında neler dönmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Kesin sen çekmişsindir.

Kesin sen çekmişsindir.
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"Şaka mı bu?" akımının bitmesi olumlu bir gelişme.

"Şaka mı bu?" akımının bitmesi olumlu bir gelişme.
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Underrated kelimesinin tam karşılığı...

En iyi bahane çorap düzenlemek.

En iyi bahane çorap düzenlemek.
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Yetersiz bakiye

Yetersiz bakiye
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Eskiden böyle kamyon stickerları olurdu.

Eskiden böyle kamyon stickerları olurdu.
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Kiloyla mı çalışıyorsunuz?

Kiloyla mı çalışıyorsunuz?
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Terapi gibi...

Terapi gibi...
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👇

👇
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👇

👇
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Durum mizahıyla kapatalım 👋

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Arwen

Sıpaya delirdimm 😍 fıstık benim olucak diye sesli gülüyorum şuan.

Erkin esenn

Vallaa 8'deki şey bambaşka, hiç kimse seçeneği gibisi yok, kapattım whatsapp son görülme, çevrimiçi ayarını muhteşem, öyle rahatım ki, iyi ki o ayar var