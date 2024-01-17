Emekli Yetişkin Film Yıldızı Mia Khalifa'nın İsrailli Kadınla Yaptığı Tartışma Olay Oldu
Emekli Yetişkin Film Yıldızı Mia Khalifa'nın İsrailli Kadınla Yaptığı Tartışma Olay Oldu
İsrail'in Hamas saldırıları ardından Gazze'de uyguladığı şiddet sadece bizim değil tüm dünyanın odağında. Lübnan asıllı eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa da savaşın başından beri Filistin'i destekleyen isimlerden. Hatta bu desteğinden ötürü iptal edilen birçok ticari anlaşması var. Khalifa havaalanında İsrail milliyetçisi bir kadınla tartıştı ve bu da günün en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.
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Mia Khalifa savaşın başından beri Filistin'e destek veriyor. Hatta bazı paylaşımlarında da Hamas propogandası yaptığı gerekçesiyle bolca tepki de topluyor.
Hatta geçtiğimiz haftalarda Playboy da sözleşmesini iptal etti.
Kendisini takip ederek rahatsız eden bir kadından bahsetti ve bir de video paylaştı...
Tartışma anları şöyle 👇
Arkadaki çocuğun durumuna üzülenler de oldu.
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Tepki gösteren de...
Durumlar böyle...
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