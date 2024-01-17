Emekli Yetişkin Film Yıldızı Mia Khalifa'nın İsrailli Kadınla Yaptığı Tartışma Olay Oldu

İsrail'in Hamas saldırıları ardından Gazze'de uyguladığı şiddet sadece bizim değil tüm dünyanın odağında. Lübnan asıllı eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa da savaşın başından beri Filistin'i destekleyen isimlerden. Hatta bu desteğinden ötürü iptal edilen birçok ticari anlaşması var. Khalifa havaalanında İsrail milliyetçisi bir kadınla tartıştı ve bu da günün en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.