Özerklik Paylaşımıyla Tepki Çeken Mustafa Destici: Sahte Tweet Fransa'da Üretildi

Son haftalarda gelen şehit haberleri siyaset ortamını da gerdi. Özellikle Cumhur İttifakı üyeleri muhalefeti terör üzerinden sert söylemler üretmeye başladı. Bu isimlerden biri de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici. Muhalefet partilerini terörle bağdaştırdığı paylaşımı tepki çeken Destici'ye 2012 yılında yaptığı paylaşım sorulunca verdiği yanıt gündem oldu.