Özerklik Paylaşımıyla Tepki Çeken Mustafa Destici: Sahte Tweet Fransa'da Üretildi
Özerklik Paylaşımıyla Tepki Çeken Mustafa Destici: Sahte Tweet Fransa'da Üretildi
Son haftalarda gelen şehit haberleri siyaset ortamını da gerdi. Özellikle Cumhur İttifakı üyeleri muhalefeti terör üzerinden sert söylemler üretmeye başladı. Bu isimlerden biri de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici. Muhalefet partilerini terörle bağdaştırdığı paylaşımı tepki çeken Destici'ye 2012 yılında yaptığı paylaşım sorulunca verdiği yanıt gündem oldu.
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Türkiye'deki siyasilerin ilginç demeçleri adeta bir kültür. Sosyal medya işin içine girince bu absürt bir hale geldi.
Mustafa Destici muhalif partilerin logolarını kullanarak yaptığı paylaşım nedeniyle tepki çekmişti.
Bunun ardından Destici'nin hesabından yapılan eski paylaşımlar moda tabiriyle hortlatıldı.
2012 yılında atılmış bir tweet de kısa süreliğine Twitter'ın tozlu raflarından günümüze geldi. Ancak paylaşım kayboldu.
Destici ise katıldığı bir yayında bu paylaşım hakkında şu iddialarda bulundu.
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