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Kütüphanede Yer Tutmak İçin Kullanılan Birbirinden Garip Nesneler Viral Oldu

Kütüphanede Yer Tutmak İçin Kullanılan Birbirinden Garip Nesneler Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.01.2024 - 17:55

Sınav zamanı geldi. Havalar da soğuk. Eğer çok sağlıklı bir çalışma ortamınız yoksa kütüphaneler ideal yerler. Bu da özellikle vize ve final dönemlerinde kütüphanelerde yer tutma savaşlarına neden oluyor. Yer tutmak için de mont, kitap gibi nesnelerin dışında şeyler kullananlar da var. Bakalım en tuhaf yer tutma itemleri hangileri?

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Son günlerin virali yer fıstığıyla başlayalım.

Son günlerin virali yer fıstığıyla başlayalım.
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Kedi de koymazsın!

Kedi de koymazsın!
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Mideyi de tutar...

Mideyi de tutar...
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Evet kaşık!

Evet kaşık!
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Esnafa bağlayanlar...

Esnafa bağlayanlar...
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Paradoks bu!

Paradoks bu!
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Kediler epey popüler.

Kediler epey popüler.
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Varını yoğunu koyanlar da var.

Varını yoğunu koyanlar da var.
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Sizin gördüğünüz en tuhaf yer tutma itemi ne?

Sizin gördüğünüz en tuhaf yer tutma itemi ne?
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