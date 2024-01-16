Kütüphanede Yer Tutmak İçin Kullanılan Birbirinden Garip Nesneler Viral Oldu
Kütüphanede Yer Tutmak İçin Kullanılan Birbirinden Garip Nesneler Viral Oldu
Sınav zamanı geldi. Havalar da soğuk. Eğer çok sağlıklı bir çalışma ortamınız yoksa kütüphaneler ideal yerler. Bu da özellikle vize ve final dönemlerinde kütüphanelerde yer tutma savaşlarına neden oluyor. Yer tutmak için de mont, kitap gibi nesnelerin dışında şeyler kullananlar da var. Bakalım en tuhaf yer tutma itemleri hangileri?
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Son günlerin virali yer fıstığıyla başlayalım.
Kedi de koymazsın!
Mideyi de tutar...
Evet kaşık!
Esnafa bağlayanlar...
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Paradoks bu!
Kediler epey popüler.
Varını yoğunu koyanlar da var.
Sizin gördüğünüz en tuhaf yer tutma itemi ne?
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