Kütüphanede Yer Tutmak İçin Kullanılan Birbirinden Garip Nesneler Viral Oldu

Sınav zamanı geldi. Havalar da soğuk. Eğer çok sağlıklı bir çalışma ortamınız yoksa kütüphaneler ideal yerler. Bu da özellikle vize ve final dönemlerinde kütüphanelerde yer tutma savaşlarına neden oluyor. Yer tutmak için de mont, kitap gibi nesnelerin dışında şeyler kullananlar da var. Bakalım en tuhaf yer tutma itemleri hangileri?