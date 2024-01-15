21. Yüzyılın Filozofu Olmaya Aday İsimleri Paylaşan Kullanıcılar Felsefede Çığır Açtı
21. Yüzyılın Filozofu Olmaya Aday İsimleri Paylaşan Kullanıcılar Felsefede Çığır Açtı
21. yüzyılın filozofu olmaya aday olan isimleri paylaşan kullanıcılar hem timeline'da kahkaha fırtınası estirdi hem de felsefede çığır açtı. Bakalım...
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Tarihin neredeyse her döneminde zamanına damgasını vurmuş ve bugün halen hatırlanan filozoflar oldu.
Peki 21. yüzyıla damgasını vuran o filozof kim olacak? Henüz belki de cevabı merak etmek için erken ancak Twitter (X) kullanıcıları yerinde durur mu?
Bir kullanıcı 21. yüzyılın filozofunu seçme işini Twitter (X) kullanıcılarına bırakınca ortaya birbirinden komik öneriler çıktı!
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