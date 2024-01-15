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21. Yüzyılın Filozofu Olmaya Aday İsimleri Paylaşan Kullanıcılar Felsefede Çığır Açtı

21. Yüzyılın Filozofu Olmaya Aday İsimleri Paylaşan Kullanıcılar Felsefede Çığır Açtı

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 19:25

21. yüzyılın filozofu olmaya aday olan isimleri paylaşan kullanıcılar hem timeline'da kahkaha fırtınası estirdi hem de felsefede çığır açtı. Bakalım...

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Tarihin neredeyse her döneminde zamanına damgasını vurmuş ve bugün halen hatırlanan filozoflar oldu.

Tarihin neredeyse her döneminde zamanına damgasını vurmuş ve bugün halen hatırlanan filozoflar oldu.
www.invaluable.com

Peki 21. yüzyıla damgasını vuran o filozof kim olacak? Henüz belki de cevabı merak etmek için erken ancak Twitter (X) kullanıcıları yerinde durur mu?

Peki 21. yüzyıla damgasını vuran o filozof kim olacak? Henüz belki de cevabı merak etmek için erken ancak Twitter (X) kullanıcıları yerinde durur mu?

Bir kullanıcı 21. yüzyılın filozofunu seçme işini Twitter (X) kullanıcılarına bırakınca ortaya birbirinden komik öneriler çıktı!

Bir kullanıcı 21. yüzyılın filozofunu seçme işini Twitter (X) kullanıcılarına bırakınca ortaya birbirinden komik öneriler çıktı!
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10. Sizce en güçlü aday kim? 😅

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