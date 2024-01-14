"Wednesday" Yıldızı Jenna Ortega Kendisine 3 Numara Büyük Gelen Ayakkabılarıyla Dillere Düştü
"Wednesday" Yıldızı Jenna Ortega Kendisine 3 Numara Büyük Gelen Ayakkabılarıyla Dillere Düştü
Wednesday dizisinin yıldızı Jenna Ortega, muhteşem elbisesiyle kameralar önüne geçse de kendisine en az 2-3 numara büyük gelen ayakkabıları gözden kaçmadı...
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"Wednesday" dizisinin yıldızı Jenna Ortega, genç yaşında tüm dünyayı etkisi altına almış durumda!
Oyunculuğunun yanı sıra tarzıyla da ön plana çıkan Ortega, bu sefer ayakkabılarının azizliğine uğradı!
Palm Springs Film Festivali’ne katılan genç oyuncu, halıda boy gösterdi.
Elbisesiyle çok beğenilen genç yıldız, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı!
Ancak Ortega'ya en az 2-3 numara büyük gelen ayakkabıları gözlerden kaçmadı.
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Beyaz ayakkabıları neredeyse ayağından fırlayacak gibi duran genç oyuncu, halıda durumu iyi idare etti...
"Bu ayakkabının doğru numarasını bulmak ne kadar zor olabilir?" diye düşünmedik de değil...
Ortega'nın hem güzelliğine hem de ayakkabılarına yorumlar gecikmedi.
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