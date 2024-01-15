Feyza Altun Hakkındaki İddialara 'Nil Anka' Akımına Katılarak Esprili Bir Yanıt Verdi
Feyza Altun Hakkındaki İddialara 'Nil Anka' Akımına Katılarak Esprili Bir Yanıt Verdi
Son zamanlarda gazeteci Emre Erciş'in kendisi hakkındaki paylaşımları ile gündemde olan Feyza Altun, hakkında bir 'algı operasyonunun' yapıldığını söyledi. İddiaları yalanlarken, açıklamasına espri katmayı da ihmal etmedi.
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Özellikle de Dilan Polat ve diğer fenomenlerle ilgili para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarının ortaya çıktığı dönem adını duyuran Feyza Altun'u tanımayan kalmadı.
Ünlü avukat, şimdiyse gazeteci Emre Erciş'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialarla gündemde.
Daha önce Oğuzhan Uğur hakkında da birtakım iddialar ileri süren gazeteci Emre Erciş'i hatırlayanlarınız vardır...
Gazeteci Erciş, Feyza Altun’un 2023 yılına ait vergi beyanlarına dikkatleri çekerek vergi kaçırma iddialarına işaret etti.
Feyza Altun ise "Hala cezaevinden ona buna rüşvetle uydurma iddialarla operasyon çekmeye çalışanlara cevap vermiyorum" sözleriyle iddialar karşısında sinirlendi.
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Feyza Altun'dan iddialara yanıt verdiği bir yeni paylaşım daha geldi ama bu sefer hafif esprili...
Altun, 'Nil Anka' akımına katılarak "Dün gece hiç uyumadım Nil Anka, yapmaya çalıştığın algı operasyonunu , operasyonu kaç paraya yaptırdığını sen mi söylemek istersin yoksa ben ayrıntılarıyla anlatayım mı Ümmü Gülsüm" açıklamalı paylaşımıyla takipçilerini gülümsetti.
Açıklama esprili olsa da, sinirli olduğunu yüzünden anlamak hiç de zor değil...
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