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Feyza Altun Hakkındaki İddialara 'Nil Anka' Akımına Katılarak Esprili Bir Yanıt Verdi

Feyza Altun Hakkındaki İddialara 'Nil Anka' Akımına Katılarak Esprili Bir Yanıt Verdi

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 18:36

Son zamanlarda gazeteci Emre Erciş'in kendisi hakkındaki paylaşımları ile gündemde olan Feyza Altun, hakkında bir 'algı operasyonunun' yapıldığını söyledi. İddiaları yalanlarken, açıklamasına espri katmayı da ihmal etmedi.

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Özellikle de Dilan Polat ve diğer fenomenlerle ilgili para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarının ortaya çıktığı dönem adını duyuran Feyza Altun'u tanımayan kalmadı.

Özellikle de Dilan Polat ve diğer fenomenlerle ilgili para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarının ortaya çıktığı dönem adını duyuran Feyza Altun'u tanımayan kalmadı.

Ünlü avukat, şimdiyse gazeteci Emre Erciş'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialarla gündemde.

Ünlü avukat, şimdiyse gazeteci Emre Erciş'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialarla gündemde.

Daha önce Oğuzhan Uğur hakkında da birtakım iddialar ileri süren gazeteci Emre Erciş'i hatırlayanlarınız vardır...

Daha önce Oğuzhan Uğur hakkında da birtakım iddialar ileri süren gazeteci Emre Erciş'i hatırlayanlarınız vardır...

Gazeteci Erciş, Feyza Altun’un 2023 yılına ait vergi beyanlarına dikkatleri çekerek vergi kaçırma iddialarına işaret etti.

Gazeteci Erciş, Feyza Altun’un 2023 yılına ait vergi beyanlarına dikkatleri çekerek vergi kaçırma iddialarına işaret etti.

Feyza Altun ise "Hala cezaevinden ona buna rüşvetle uydurma iddialarla operasyon çekmeye çalışanlara cevap vermiyorum" sözleriyle iddialar karşısında sinirlendi.

Feyza Altun ise "Hala cezaevinden ona buna rüşvetle uydurma iddialarla operasyon çekmeye çalışanlara cevap vermiyorum" sözleriyle iddialar karşısında sinirlendi.

Etkileşim hiç vermeyeceğim. Cevabı savcılık ve tazminat davasında vereceğim. Bugün işlemler başladı. Çok kişinin canı yanacak. Hukuk ile konuşacağız. Hadi mübarek olsun. Tazminatla ne yapacağımızı konuşuruz, ben siteyi rakıya götürmeyi düşünüyorum, ne dersiniz?

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Feyza Altun'dan iddialara yanıt verdiği bir yeni paylaşım daha geldi ama bu sefer hafif esprili...

Feyza Altun'dan iddialara yanıt verdiği bir yeni paylaşım daha geldi ama bu sefer hafif esprili...

Altun, 'Nil Anka' akımına katılarak "Dün gece hiç uyumadım Nil Anka, yapmaya çalıştığın algı operasyonunu , operasyonu kaç paraya yaptırdığını sen mi söylemek istersin yoksa ben ayrıntılarıyla anlatayım mı Ümmü Gülsüm" açıklamalı paylaşımıyla takipçilerini gülümsetti.

Altun, 'Nil Anka' akımına katılarak "Dün gece hiç uyumadım Nil Anka, yapmaya çalıştığın algı operasyonunu , operasyonu kaç paraya yaptırdığını sen mi söylemek istersin yoksa ben ayrıntılarıyla anlatayım mı Ümmü Gülsüm" açıklamalı paylaşımıyla takipçilerini gülümsetti.
www.instagram.com

Açıklama esprili olsa da, sinirli olduğunu yüzünden anlamak hiç de zor değil...

Açıklama esprili olsa da, sinirli olduğunu yüzünden anlamak hiç de zor değil...

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