Feyza Altun Hakkındaki İddialara 'Nil Anka' Akımına Katılarak Esprili Bir Yanıt Verdi

Etkileşim hiç vermeyeceğim. Cevabı savcılık ve tazminat davasında vereceğim. Bugün işlemler başladı. Çok kişinin canı yanacak. Hukuk ile konuşacağız. Hadi mübarek olsun. Tazminatla ne yapacağımızı konuşuruz, ben siteyi rakıya götürmeyi düşünüyorum, ne dersiniz?