Süperstar Ajda Pekkan'dan Çocuk Özlemi İtirafı: "Anne Olmak İçimde Ukde Kaldı"

Süperstar Ajda Pekkan yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sesinden hiçbir şey kaybetmeden kariyerinde tırmanacak basamak bırakmadı! Ancak Pekkan'ın da her insan gibi bazı pişmanlıkları var... Süperstar Pekkan'ın samimi itirafları herkesi duygulandırdı.

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