Süperstar Ajda Pekkan'dan Çocuk Özlemi İtirafı: "Anne Olmak İçimde Ukde Kaldı"
Süperstar Ajda Pekkan'dan Çocuk Özlemi İtirafı: "Anne Olmak İçimde Ukde Kaldı"
Süperstar Ajda Pekkan yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sesinden hiçbir şey kaybetmeden kariyerinde tırmanacak basamak bırakmadı! Ancak Pekkan'ın da her insan gibi bazı pişmanlıkları var... Süperstar Pekkan'ın samimi itirafları herkesi duygulandırdı.
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77 yaşındaki Ajda Pekkan yıllara meydan okuyan güzelliğiyle hepimizi hayretlere düşürmeye devam ediyor!
Güzelliğinin yanı sıra sahnelerde rüzgarını estirmeye devam eden Pekkan yorulmak nedir bilmiyor!
Onu sadece sahnelerde değil, dizilerde de izler olduk: Süperstar en son Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olarak herkesi şaşırtmıştı.
Süperstar, şimdi de özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla magazin gündemine geldi: Pekkan, ilk kez çocuk özleminden bahsetti.
Geçtiğimiz haftalarda Harper's Bazaar'ın düzenlediği Yılın Kadınları Ödülleri'nde 'Yaşam Boyu İkon' ödülüne layık görülen Pekkan, "60 yıllık kariyeriniz boyunca içinizde ukde kalan bir şey oldu mu?" sorusunu yanıtladı.
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"Belki bir süperstar olamazdım ama çocuk sahibi olmayı çok isterdim" sözleriyle içinde ukde kalan annelik duygusundan bahsetti.
Pekkan "Benim için anne olmak kesinlikle içimde ukde olarak kalmış bir konu" itirafında bulundu.
Süperstar, ayrıca eğer şarkıcı olmasaydı "Yapacağım tek iş, moda tasarımcılığı olurdu" şeklinde konuştu.
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