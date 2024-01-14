Nurgül Yeşilçay Güzellik Sırrını Paylaşarak Duyanlara Küçük Çaplı Şok Yaşattı

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, verdiği kilolarla epey konuşulmuş ve güzelliği ile göz doldurmuştu. Güzel oyuncu şimdi de saç yıkama aralığıyla duyanları biraz şaşırtmadı değil... Güzel saçlarının sırrı neymiş bakalım 👇