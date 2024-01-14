Nurgül Yeşilçay Güzellik Sırrını Paylaşarak Duyanlara Küçük Çaplı Şok Yaşattı
Nurgül Yeşilçay Güzellik Sırrını Paylaşarak Duyanlara Küçük Çaplı Şok Yaşattı
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, verdiği kilolarla epey konuşulmuş ve güzelliği ile göz doldurmuştu. Güzel oyuncu şimdi de saç yıkama aralığıyla duyanları biraz şaşırtmadı değil... Güzel saçlarının sırrı neymiş bakalım 👇
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Ekranlara geri dönerek sevenlerini mutlu eden Nurgül Yeşilçay, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık söz ettiriyor.
Verdiği kilolarla küllerinden adeta yeniden doğan güzel oyuncu, zaman zaman esprili paylaşımlarıyla takipçilerini güldürüyor!
Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Yeşilçay, paylaşımlarıyla güzelliğinin sırrını sorgulatmıyor değil...
Geçtiğimiz günlerde Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından layık görüldüğü 'Onur Ödülü'nü almaya kıvırcık saçlarıyla giden Yeşilçay, sağlıklı saçlarının sırrını paylaştı.
"Yıkayana kadar artık böyle. Zaten sık sık yıkamam" diyen Yeşilçay, "Bazen 5 günde, bazen haftada bir yıkarım" şeklinde açıkladı.
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"Kendi yağı da lazım saça" diyen ünlü oyuncunun saç yıkama aralığını çok bulan da oldu, ideal olduğunu düşünen de...
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Ben o kadar uzun süre yıkamasam bitlenirim mk😅