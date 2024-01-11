Ödül Almalara Doyamayan Serenay Sarıkaya'nın Mekanın Sahibi Gibi Sahneye Girişi Herkesi Güldürdü
Ödül Almalara Doyamayan Serenay Sarıkaya'nın Mekanın Sahibi Gibi Sahneye Girişi Herkesi Güldürdü
Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde ödül almalara doyamayan Serenay Sarıkaya, peş peşe ödül almaya çıkınca mekanın sahibi edasıyla 'Yine ben yine ben yine ben!' diye bağırdı. O anlar ise görenleri güldürdü. 👇
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Son zamanlarda ekranların vazgeçilmezi haline gelen Serenay Sarıkaya, her projesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor.
Güzel oyuncu, iş hayatındaki başarısının yanı sıra aşk hayatıyla da magazin gündeminden inmek nedir bilmiyor!
En son şarkıcı Mert Demir'in fotoğrafına yaptığı yorumla aşk iddialarını güçlendiren Sarıkaya, daha önce de iddiaları reddetmemiş ve açık bir kapı bırakmıştı.
Ancak Sarıkaya bugün özel hayatıyla değil, başarılarıyla konuşuluyor: Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde Sarıkaya rüzgarı esti.
Sarıkaya önce '2023 yılının en beğenilen kadın dizi oyuncusu' ödülünü alıp daha sonra da 'Şahmaran' ile '2023 yılının en beğenilen dijital platform dizisi' ödülünü aldı.
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Ardından goygoy da gecikmedi... 👇
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