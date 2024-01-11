Ödül Almalara Doyamayan Serenay Sarıkaya'nın Mekanın Sahibi Gibi Sahneye Girişi Herkesi Güldürdü

Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde ödül almalara doyamayan Serenay Sarıkaya, peş peşe ödül almaya çıkınca mekanın sahibi edasıyla 'Yine ben yine ben yine ben!' diye bağırdı. O anlar ise görenleri güldürdü. 👇