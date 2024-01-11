Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ödül Almalara Doyamayan Serenay Sarıkaya'nın Mekanın Sahibi Gibi Sahneye Girişi Herkesi Güldürdü

Ödül Almalara Doyamayan Serenay Sarıkaya'nın Mekanın Sahibi Gibi Sahneye Girişi Herkesi Güldürdü

Serenay Sarıkaya
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 00:21

Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde ödül almalara doyamayan Serenay Sarıkaya, peş peşe ödül almaya çıkınca mekanın sahibi edasıyla 'Yine ben yine ben yine ben!' diye bağırdı. O anlar ise görenleri güldürdü. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Son zamanlarda ekranların vazgeçilmezi haline gelen Serenay Sarıkaya, her projesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Son zamanlarda ekranların vazgeçilmezi haline gelen Serenay Sarıkaya, her projesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Güzel oyuncu, iş hayatındaki başarısının yanı sıra aşk hayatıyla da magazin gündeminden inmek nedir bilmiyor!

Güzel oyuncu, iş hayatındaki başarısının yanı sıra aşk hayatıyla da magazin gündeminden inmek nedir bilmiyor!

En son şarkıcı Mert Demir'in fotoğrafına yaptığı yorumla aşk iddialarını güçlendiren Sarıkaya, daha önce de iddiaları reddetmemiş ve açık bir kapı bırakmıştı.

En son şarkıcı Mert Demir'in fotoğrafına yaptığı yorumla aşk iddialarını güçlendiren Sarıkaya, daha önce de iddiaları reddetmemiş ve açık bir kapı bırakmıştı.

Detaylar:

Ancak Sarıkaya bugün özel hayatıyla değil, başarılarıyla konuşuluyor: Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde Sarıkaya rüzgarı esti.

Ancak Sarıkaya bugün özel hayatıyla değil, başarılarıyla konuşuluyor: Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde Sarıkaya rüzgarı esti.

Sarıkaya önce '2023 yılının en beğenilen kadın dizi oyuncusu' ödülünü alıp daha sonra da 'Şahmaran' ile '2023 yılının en beğenilen dijital platform dizisi' ödülünü aldı.

Sarıkaya önce '2023 yılının en beğenilen kadın dizi oyuncusu' ödülünü alıp daha sonra da 'Şahmaran' ile '2023 yılının en beğenilen dijital platform dizisi' ödülünü aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Coşkusu ise görülmeye değerdi... "Mekanın sahibi benim" edasıyla "Yine ben" naraları attı!

Ardından goygoy da gecikmedi... 👇

Ardından goygoy da gecikmedi... 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın