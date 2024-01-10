Mert Demir'in Son Fotoğrafına Kayıtsız Kalamayan Serenay Sarıkaya'nın Bir de Spotify Listesi Ortaya Çıktı!
Mert Demir'in Son Fotoğrafına Kayıtsız Kalamayan Serenay Sarıkaya'nın Bir de Spotify Listesi Ortaya Çıktı!
Haklarında bir süredir aşk iddiaları gezen, fakat asla cevap vermeye Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ikilisinden kafamızı karıştıran hareketler görmeye devam ediyoruz. Son olarak Mert Demir'in paylaştığı fotoğrafın altına koşan Serenay Sarıkaya'nın bir de Spotify'daki dinleme listesi ortaya çıktı!
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Sosyal medya kullanmayan biriyseniz bile mutlaka Mert Demir'i biliyorsunuzdur.
Oldukça dikkat çeken bir isim haline geldi. Özellikle de tarzıyla...
Birdenbire bu kadar popüler olmanın getirileri var elbette. Magazinin dilinden kurtulamamak ve bir de özel hayatının sıkça konuşulması.
Asıl bomba son dönemde Mert Demir'in adının ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile anılması zaten.
Ünlü oyuncu da geçtiğimiz haftalarda bunu artık doğrulamış ve vokal yapanın kendisi olduğunu açıklamıştı.
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Sarıkaya "durun" dese de elbette meraktan duramadık. Mert Demir'e de soruldu tabii ki bu soru. Ondan da kaçamak bir cevap geldi.
Biz hala bu çiftin olup olmadığını tartışırken Mert Demir'in sosyal medyada paylaştığı son poz yine iddiaların fitilini ateşledi.
Serenay Sarıkaya ise bu fotoğraflar karşısında dayanamamış olacak ki "ÇilliBom💥🐞" yorumunu yaptı.
Üstüne bir de hayranları Spotify'da Serenay Sarıkaya'ya ait olan çalma listesini bulduklarını ifade etti.
Sarıkaya 7 Ekim tarihinde Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısını dinleme listesine eklemiş.
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Bu çiftin arasında kesinlikle bir şeyler oluyor gibi, sizce?
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