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Mert Demir'in Son Fotoğrafına Kayıtsız Kalamayan Serenay Sarıkaya'nın Bir de Spotify Listesi Ortaya Çıktı!

Mert Demir'in Son Fotoğrafına Kayıtsız Kalamayan Serenay Sarıkaya'nın Bir de Spotify Listesi Ortaya Çıktı!

Serenay Sarıkaya
GNS
GNS - Onedio Editörü
10.01.2024 - 22:41

Haklarında bir süredir aşk iddiaları gezen, fakat asla cevap vermeye Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ikilisinden kafamızı karıştıran hareketler görmeye devam ediyoruz. Son olarak Mert Demir'in paylaştığı fotoğrafın altına koşan Serenay Sarıkaya'nın bir de Spotify'daki dinleme listesi ortaya çıktı!

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Sosyal medya kullanmayan biriyseniz bile mutlaka Mert Demir'i biliyorsunuzdur.

Sosyal medya kullanmayan biriyseniz bile mutlaka Mert Demir'i biliyorsunuzdur.

Kendisi Ateşe Düştüm şarkısıyla tüm ülkeyi büyük bir depresyon batağının içine sürükledi. Mabel Matiz'le yapmış olduğu Antidepresan şarkısının ardından bir de Ateşe Düştüm gelince, tüm platformlarda büyük bir etki yarattı Demir.

Oldukça dikkat çeken bir isim haline geldi. Özellikle de tarzıyla...

Oldukça dikkat çeken bir isim haline geldi. Özellikle de tarzıyla...

30 yaşındaki şarkıcının kendine has tarzı da oldukça ilgi çeken konular arasında. Hayranları kızmasın ama sosyal medyada biraz 'kıro' bulunuyor kendisinin giyimi. Zaten yorumlarda da sık sık yazıyorlar. Fakat yine de bu tarz Mert Demir'e yakışıyor.

Birdenbire bu kadar popüler olmanın getirileri var elbette. Magazinin dilinden kurtulamamak ve bir de özel hayatının sıkça konuşulması.

Birdenbire bu kadar popüler olmanın getirileri var elbette. Magazinin dilinden kurtulamamak ve bir de özel hayatının sıkça konuşulması.

Mert Demir'in özel hayatına baktığımızda daha öncesinde kendisinin oyuncu Seray Kaya ile anıldığını görüyoruz. İkili de ilişkiye dair herhangi bir açıklama yapmamış. Ama soru sorulunca da cevap vermek yerine kaçmışlar. Bu da iddiaları doğrular gibi olmuş. Fakat bu ilişki de sonlanmış.

Asıl bomba son dönemde Mert Demir'in adının ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile anılması zaten.

Asıl bomba son dönemde Mert Demir'in adının ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile anılması zaten.

Ateşe Düştüm şarkısında arkada vokal yapan kadının kim olduğu sosyal medyayı da ateşe düşürmüştü. Herkesin kafasından başka bir ses çıkarken büyük bir kesim söyleyenin Serenay Sarıkaya olduğunu iddia etmişti.

Ünlü oyuncu da geçtiğimiz haftalarda bunu artık doğrulamış ve vokal yapanın kendisi olduğunu açıklamıştı.

Ünlü oyuncu da geçtiğimiz haftalarda bunu artık doğrulamış ve vokal yapanın kendisi olduğunu açıklamıştı.

O sırada bir de aşk iddiaları sorulunca 'Durun bir bakalım' diyerek kafaları karıştırmıştı.

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Sarıkaya "durun" dese de elbette meraktan duramadık. Mert Demir'e de soruldu tabii ki bu soru. Ondan da kaçamak bir cevap geldi.

Sarıkaya "durun" dese de elbette meraktan duramadık. Mert Demir'e de soruldu tabii ki bu soru. Ondan da kaçamak bir cevap geldi.

Sadece Ateşe Düştüm'den konuşmuştu şarkıcı. Hatta vokal konusunu saklamak istediklerinden fakat ortaya çıktığından bahsetmişti.

Serenay Sarıkaya ile hakkında çıkan aşk iddialarını ise geçiştirmişti:

Biz hala bu çiftin olup olmadığını tartışırken Mert Demir'in sosyal medyada paylaştığı son poz yine iddiaların fitilini ateşledi.

Biz hala bu çiftin olup olmadığını tartışırken Mert Demir'in sosyal medyada paylaştığı son poz yine iddiaların fitilini ateşledi.

Yakın planda çektiği selfielerini birbiri peşine sıralayan Mert Demir 'işte öle bişey' açıklamasını yazdı.

Serenay Sarıkaya ise bu fotoğraflar karşısında dayanamamış olacak ki "ÇilliBom💥🐞" yorumunu yaptı.

Serenay Sarıkaya ise bu fotoğraflar karşısında dayanamamış olacak ki "ÇilliBom💥🐞" yorumunu yaptı.

Gördüğünüz gibi biz duramıyoruz ama Serenay Sarıkaya da duramıyor. 😂

Üstüne bir de hayranları Spotify'da Serenay Sarıkaya'ya ait olan çalma listesini bulduklarını ifade etti.

Üstüne bir de hayranları Spotify'da Serenay Sarıkaya'ya ait olan çalma listesini bulduklarını ifade etti.

Peki burada dikkat çeken durum ne mi dersiniz...

Sarıkaya 7 Ekim tarihinde Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısını dinleme listesine eklemiş.

Sarıkaya 7 Ekim tarihinde Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısını dinleme listesine eklemiş.

2020 yılından itibaren doldurduğu listesinde son olarak 2023'ün Ekim ayında eklemeler yapılmış. Bu şarkılardan biri de Ateşe Düştüm olmuş.

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Bu çiftin arasında kesinlikle bir şeyler oluyor gibi, sizce?

Bu çiftin arasında kesinlikle bir şeyler oluyor gibi, sizce?

Gelin yorumlarda buluşalım! 

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