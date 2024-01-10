Mert Demir'in Son Fotoğrafına Kayıtsız Kalamayan Serenay Sarıkaya'nın Bir de Spotify Listesi Ortaya Çıktı!

Mert Demir'in özel hayatına baktığımızda daha öncesinde kendisinin oyuncu Seray Kaya ile anıldığını görüyoruz. İkili de ilişkiye dair herhangi bir açıklama yapmamış. Ama soru sorulunca da cevap vermek yerine kaçmışlar. Bu da iddiaları doğrular gibi olmuş. Fakat bu ilişki de sonlanmış.