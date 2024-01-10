Özcan Deniz'den Başrolünde Olduğu Kızıl Goncalar'a Gelen Yorumlar Sonrası "Ahlak Bekçisi Değilim" Çıkışı

Sosyal medyada son günlerde karşımıza çıkan ve büyük tartışmalara sebep olan konulardan bir tanesi de Kızıl Goncalar dizisi ve uygulanan ceza bildiğiniz gibi. RTÜK'ün hem yayın durdurma hem de para cezası verdiği dizinin başrol oyuncusu Özcan Deniz sonunda dayanamadı ve patladı.