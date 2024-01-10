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Özcan Deniz'den Başrolünde Olduğu Kızıl Goncalar'a Gelen Yorumlar Sonrası "Ahlak Bekçisi Değilim" Çıkışı

Özcan Deniz'den Başrolünde Olduğu Kızıl Goncalar'a Gelen Yorumlar Sonrası "Ahlak Bekçisi Değilim" Çıkışı

Kızıl Goncalar
GNS
GNS - Onedio Editörü
10.01.2024 - 20:49

Sosyal medyada son günlerde karşımıza çıkan ve büyük tartışmalara sebep olan konulardan bir tanesi de Kızıl Goncalar dizisi ve uygulanan ceza bildiğiniz gibi. RTÜK'ün hem yayın durdurma hem de para cezası verdiği dizinin başrol oyuncusu Özcan Deniz sonunda dayanamadı ve patladı.

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Yeni sezonda izlemeyi düşünmeyenlerin bile dikkatini çeken ve "ne oluyor burada?" dedirten dizisi Kızıl Goncalar oldu.

Yeni sezonda izlemeyi düşünmeyenlerin bile dikkatini çeken ve "ne oluyor burada?" dedirten dizisi Kızıl Goncalar oldu.

FOX ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kızıl Goncalar, ilk bölümüyle sosyal medyada büyük sansasyon yarattı. Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı dizi ilk bölümden sonra herkesin dilinde gezmeye başladı.

Dizide bahsedilen ve sahnelerinde yer verilen tarikat konusunun İslamiyeti hedef gösterdiği iddiaları yükselmeye başlamıştı.

Dizide bahsedilen ve sahnelerinde yer verilen tarikat konusunun İslamiyeti hedef gösterdiği iddiaları yükselmeye başlamıştı.

Dizideki sahneler oldukça dikkat çekmiş ve bazı isimler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. İsmailağa Cemaati de sosyal medya hesabında dizinin bitmesini istediklerine dair bir yazı yayınlamıştı. Set çalışanlarının da sosyal medya paylaşımlarında çekim mekanlarına giremediklerini belirttiklerini görmüştük.

Gelen şikayetlerin ardından RTÜK tarafından Kızıl Goncalar'a inceleme başlatıldığı açıklanmıştı.

Gelen şikayetlerin ardından RTÜK tarafından Kızıl Goncalar'a inceleme başlatıldığı açıklanmıştı.

RTÜK'ün inceleme başlatmasının ardından dizinin çekim izni aldığı mekanlara girişlerinin de engellediğini öğrenilmişti. Şişli'deki dizi afişlerine saldırı düzenlendiği ve üstlerinin karalandığı görülmüştü. Bunca olayın ardından yapım şirketinden dizinin tamamen kurgu bir hikayeye dayandığına ilişkin açıklamalar gelmişti.

Daha sonrasında RTÜK'ten diziye 9 milyon TL idari para cezası ve 2 kez program durdurulma cezası verildiği açıklandı.

Daha sonrasında RTÜK'ten diziye 9 milyon TL idari para cezası ve 2 kez program durdurulma cezası verildiği açıklandı.

Kızıl Goncalar'a gelen bu sansür cezasının ardından FOX TV ve yapım şirketi Gold Film karşı dava açmış, karara karşı gelmişti. Fakat İdare Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi, RTÜK'ün kararını onaylamıştı.

Bunun ardından dizinin yapımcısı Faruk Turgut sosyal medya hesabı üzerinden dizinin bu hafta yayınlanmayacağını duyurmuştu.

Bunun ardından dizinin yapımcısı Faruk Turgut sosyal medya hesabı üzerinden dizinin bu hafta yayınlanmayacağını duyurmuştu.
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Yönetmen Ömür Atay ise çekimlere devam ettiklerini fakat sektördekilerin buna artık bir "dur" demesi gerektiğini ima etmişti.

Yönetmen Ömür Atay ise çekimlere devam ettiklerini fakat sektördekilerin buna artık bir "dur" demesi gerektiğini ima etmişti.

Burada bahsetmiştik:

Sosyal medyada Kızıl Goncalar'a oyunculardan destek gelmeye devam ederken başrol oyuncusu Özcan Deniz dayanamadı ve gelen eleştirilere çıkıştı.

Sosyal medyada Kızıl Goncalar'a oyunculardan destek gelmeye devam ederken başrol oyuncusu Özcan Deniz dayanamadı ve gelen eleştirilere çıkıştı.

Ayrıca Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını da açıkladı.

"Ahlak bekçisi değilim" diyen Özcan Deniz, Kızıl Goncalar'ın kariyerinin en ahlaklı işi olduğunu söyledi.

"Ahlak bekçisi değilim" diyen Özcan Deniz, Kızıl Goncalar'ın kariyerinin en ahlaklı işi olduğunu söyledi.

Sektördeki diğer dizilere göndermede bulunarak 'Ahlaksızlık denizinin içinden cımbızlanarak ahlaksızlıkla suçlandı bu iş' dedi.

Özcan Deniz, Kızıl Goncalar'ın 22 Ocak'ta yeni bölümüyle ekranlarda olacağını da yeniden hatırlatmış oldu.

Özcan Deniz, Kızıl Goncalar'ın 22 Ocak'ta yeni bölümüyle ekranlarda olacağını da yeniden hatırlatmış oldu.

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