Özcan Deniz'den Başrolünde Olduğu Kızıl Goncalar'a Gelen Yorumlar Sonrası "Ahlak Bekçisi Değilim" Çıkışı
Özcan Deniz'den Başrolünde Olduğu Kızıl Goncalar'a Gelen Yorumlar Sonrası "Ahlak Bekçisi Değilim" Çıkışı
Sosyal medyada son günlerde karşımıza çıkan ve büyük tartışmalara sebep olan konulardan bir tanesi de Kızıl Goncalar dizisi ve uygulanan ceza bildiğiniz gibi. RTÜK'ün hem yayın durdurma hem de para cezası verdiği dizinin başrol oyuncusu Özcan Deniz sonunda dayanamadı ve patladı.
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Yeni sezonda izlemeyi düşünmeyenlerin bile dikkatini çeken ve "ne oluyor burada?" dedirten dizisi Kızıl Goncalar oldu.
Dizide bahsedilen ve sahnelerinde yer verilen tarikat konusunun İslamiyeti hedef gösterdiği iddiaları yükselmeye başlamıştı.
Gelen şikayetlerin ardından RTÜK tarafından Kızıl Goncalar'a inceleme başlatıldığı açıklanmıştı.
Daha sonrasında RTÜK'ten diziye 9 milyon TL idari para cezası ve 2 kez program durdurulma cezası verildiği açıklandı.
Bunun ardından dizinin yapımcısı Faruk Turgut sosyal medya hesabı üzerinden dizinin bu hafta yayınlanmayacağını duyurmuştu.
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Yönetmen Ömür Atay ise çekimlere devam ettiklerini fakat sektördekilerin buna artık bir "dur" demesi gerektiğini ima etmişti.
Sosyal medyada Kızıl Goncalar'a oyunculardan destek gelmeye devam ederken başrol oyuncusu Özcan Deniz dayanamadı ve gelen eleştirilere çıkıştı.
"Ahlak bekçisi değilim" diyen Özcan Deniz, Kızıl Goncalar'ın kariyerinin en ahlaklı işi olduğunu söyledi.
Özcan Deniz, Kızıl Goncalar'ın 22 Ocak'ta yeni bölümüyle ekranlarda olacağını da yeniden hatırlatmış oldu.
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