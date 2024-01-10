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Yalı Çapkını'nın Yeni Ezeli Rakipleri Suna ve Pelin Gerçek Hayatta Beril ve Buse Olarak Düşman Çatlatıyor

Yalı Çapkını'nın Yeni Ezeli Rakipleri Suna ve Pelin Gerçek Hayatta Beril ve Buse Olarak Düşman Çatlatıyor

yalı çapkını
GNS
GNS - Onedio Editörü
10.01.2024 - 17:27

Televizyon ekranlarının en dikkat çeken yapımlarından bir tanesi Yalı Çapkını elbette. Son sezonda hikayesindeki değişiklikler izleyicisini çileden çıkartan Yalı Çapkını'nın Suna ve Pelin'i arasındaki rekabet gözümüze çarpmaya devam ediyor. Buçe Buse Kahraman ve Beril Pozam dizide kanlı bıçaklı olsalar da, gerçek hayatta düşman çatıyor.

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STAR TV ekranlarının en dikkat çeken dizilerinden Yalı Çapkını, elbette hala her sahnesiyle konuşulmaya devam ediliyor.

STAR TV ekranlarının en dikkat çeken dizilerinden Yalı Çapkını, elbette hala her sahnesiyle konuşulmaya devam ediliyor.

Seyran'ın son bölümlerde yaptığı büyük hamleler seyircinin nefesini keserken, dizinin gerçekliğini kaybetmeye başladığı görüşü hayranlarını sinirlendiriyor. Sosyal medya senaryo hakkında yapılan yorumlarla dolu.

Biliyorsunuz ki önceki sezonda hayatımızdan çıkan Pelin de bu sezon enteresan bir giriş yaptı hayatımıza tekrar.

Biliyorsunuz ki önceki sezonda hayatımızdan çıkan Pelin de bu sezon enteresan bir giriş yaptı hayatımıza tekrar.

Ferit'in aklı yeterince karışık değil ve Seyran'la arası yeterince bozuk değilmişçesine bir de hamile bir Pelin gördük.

Tabii Pelin'in hamile olduğunun öğrenilmesi hem Ferit ve Seyran'ın hayatında, hem de yalıda epey olay yarattı.

Tabii Pelin'in hamile olduğunun öğrenilmesi hem Ferit ve Seyran'ın hayatında, hem de yalıda epey olay yarattı.

Diğer yandan Buçe Buse Kahraman, diziden çıkarken oldukça tepki görmüştü. Diziden çıkması değil, dizide yer alması ve sahneleriyle tepki çekmişti güzel oyuncu. Pelin'den nefret etmeye başlayan seyirciler kendisine sosyal medyadan hakaretler yağdırıyordu.

Dizinin bu sezonda sesini çıkartmaya başlayan ve ön plana geçen isimlerinden biri de Beril Pozam'ın canlandırdığı Suna oldu.

Dizinin bu sezonda sesini çıkartmaya başlayan ve ön plana geçen isimlerinden biri de Beril Pozam'ın canlandırdığı Suna oldu.

Geçtiğimiz sezonda oldukça ezilmiş bir karakter olan ve korkularına boyun eğen Suna, Kaya ile evlenmesinin ardından bambaşka bir karaktere büründü. Hatta kardeşine düşman olacak kadar değişti...

Bir de evdeki "hanımlık" durumu var. Kaya'nın eşi olması ile birlikte kendisini daha yetkili hisseden Suna evde terör estirmeye başladı.

Bir de evdeki "hanımlık" durumu var. Kaya'nın eşi olması ile birlikte kendisini daha yetkili hisseden Suna evde terör estirmeye başladı.

Tabii bunda İfakat ve Nilgün'ün kendisini manipüle etmesi de büyük rol oynuyor.

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Haliyle evdeki Pelin'in varlığı da Suna'yı rahatsız ediyor.

Haliyle evdeki Pelin'in varlığı da Suna'yı rahatsız ediyor.

Beril Pozam ve Buçe Buse Kahraman'ı dizide sürekli birbirlerine bağırıp çağırırken görüyoruz. Önce birbirleriyle tartışıyorlar, ardından cinnet geçirip sağa sola saldırıyorlar.

Hatta konu o kadar ilerledi ki geçtiğimiz bölümlerde Suna dayanamadı ve Pelin'i patakladı!

Hatta konu o kadar ilerledi ki geçtiğimiz bölümlerde Suna dayanamadı ve Pelin'i patakladı!

Bu ikili dizide kanlı bıçaklı anlayacağınız.

Fakat son paylaşımlarından gördük ki gerçekte resmen can ciğer kuzu sarması olmuşlar! Arkadaşlıklarıyla nispet yapıyorlar.

Fakat son paylaşımlarından gördük ki gerçekte resmen can ciğer kuzu sarması olmuşlar! Arkadaşlıklarıyla nispet yapıyorlar.

Spora birlikte gittiklerini paylaşan ikili, dizideki çatışma sahnelerine gönderme yaparak birbirlerinin saçlarını çektikleri pozlar verdiler.

Üstüne bir de "Paralel evrende Suna ve Pelin sporda" yazarak takipçilerini oldukça güldürdüler.

Üstüne bir de "Paralel evrende Suna ve Pelin sporda" yazarak takipçilerini oldukça güldürdüler.

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