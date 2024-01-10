Yalı Çapkını'nın Yeni Ezeli Rakipleri Suna ve Pelin Gerçek Hayatta Beril ve Buse Olarak Düşman Çatlatıyor
Yalı Çapkını'nın Yeni Ezeli Rakipleri Suna ve Pelin Gerçek Hayatta Beril ve Buse Olarak Düşman Çatlatıyor
Televizyon ekranlarının en dikkat çeken yapımlarından bir tanesi Yalı Çapkını elbette. Son sezonda hikayesindeki değişiklikler izleyicisini çileden çıkartan Yalı Çapkını'nın Suna ve Pelin'i arasındaki rekabet gözümüze çarpmaya devam ediyor. Buçe Buse Kahraman ve Beril Pozam dizide kanlı bıçaklı olsalar da, gerçek hayatta düşman çatıyor.
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STAR TV ekranlarının en dikkat çeken dizilerinden Yalı Çapkını, elbette hala her sahnesiyle konuşulmaya devam ediliyor.
Biliyorsunuz ki önceki sezonda hayatımızdan çıkan Pelin de bu sezon enteresan bir giriş yaptı hayatımıza tekrar.
Tabii Pelin'in hamile olduğunun öğrenilmesi hem Ferit ve Seyran'ın hayatında, hem de yalıda epey olay yarattı.
Dizinin bu sezonda sesini çıkartmaya başlayan ve ön plana geçen isimlerinden biri de Beril Pozam'ın canlandırdığı Suna oldu.
Bir de evdeki "hanımlık" durumu var. Kaya'nın eşi olması ile birlikte kendisini daha yetkili hisseden Suna evde terör estirmeye başladı.
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Haliyle evdeki Pelin'in varlığı da Suna'yı rahatsız ediyor.
Hatta konu o kadar ilerledi ki geçtiğimiz bölümlerde Suna dayanamadı ve Pelin'i patakladı!
Fakat son paylaşımlarından gördük ki gerçekte resmen can ciğer kuzu sarması olmuşlar! Arkadaşlıklarıyla nispet yapıyorlar.
Üstüne bir de "Paralel evrende Suna ve Pelin sporda" yazarak takipçilerini oldukça güldürdüler.
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