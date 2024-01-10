Sakız Gibi Uzayan Dizilere İnat Hikâyesi Bittikten Sonra Edebiyle Final Yapan Yerli Diziler

Özellikle reytingleri iyi olan diziler anlatacakları hikaye bitmesine rağmen daha fazla kazanç elde etmek için sezon sayısını giderek arttırıp esas konudan kopuyor. Bunun örneği çok fazla olurken, hikayesi bitince final yapıp piyasadan edebiyle çekilen dizi sayısı da bir o kadar az. Biz de hikayesi bitip final yapan dizileri derledik.