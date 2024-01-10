Sakız Gibi Uzayan Dizilere İnat Hikâyesi Bittikten Sonra Edebiyle Final Yapan Yerli Diziler
Sakız Gibi Uzayan Dizilere İnat Hikâyesi Bittikten Sonra Edebiyle Final Yapan Yerli Diziler
Özellikle reytingleri iyi olan diziler anlatacakları hikaye bitmesine rağmen daha fazla kazanç elde etmek için sezon sayısını giderek arttırıp esas konudan kopuyor. Bunun örneği çok fazla olurken, hikayesi bitince final yapıp piyasadan edebiyle çekilen dizi sayısı da bir o kadar az. Biz de hikayesi bitip final yapan dizileri derledik.
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Bazı diziler anlattıkları hikayeler tükense de eğer reyting oranları epey yüksekse yeni hikayelere yelken açarak sezon sayısını haddinden fazla uzatabiliyor.
Aynı karakterin 3-4 kez ölüp dirilmesinden tutun da esas hikayeden saparak karakterlerin başkalarıyla aşk yaşamalarına kadar sakız gibi uzayan senaryolar artık her yerde olurken, bu topla hiç girmeden edebiyle final yapmayı bilen diziler de mevcut.
Konuyu uzatıp izleyiciyi hiç sıkmadan anlatacağını anlatıp giden reyting rekortmeni dizilerin ardından biz izleyiciler 'Bizi bırakma' yakarışlarında bulunsak da aslında iyi bir proje için en iyi seçenek bu.
Gün geçtikçe senaryosunu tanıyamadığımız diziler çoğaldıkça çoğu izleyici bu duruma yakarışta bulunuyor. Bu konuya değinen bir X kullanıcısı da "hikayesi bitince onuruyla final yapan son dizi neydi?" sorusunu sorarak bize resmen zaman yolculuğu yaşattı.
İşte bu soruya gelen yanıtlardan bazıları:
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