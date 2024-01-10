Barış Falay'ın Ömer'deki Performansına Övgü Yağdıran Bülent Ersoy Hüngür Hüngür Ağladı
Barış Falay'ın Ömer'deki Performansına Övgü Yağdıran Bülent Ersoy Hüngür Hüngür Ağladı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=8y_cz...
Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın konuşmacı olduğu Dünya Güzellerim Masada programının 8. bölümünde yine diziler konuşuldu. En sevdiği dizileri anlatan Bülent Ersoy, Barış Falay'ın Ömer'deki performansına övgüler yağdırırken gözyaşlarını tutamadı.
KAYNAK: Dünya Güzellerim Masada / 8. Bölüm
İçeriğin Devamı Aşağıda
YouTube'da yayınlanan Dünya Güzellerim Masada programının 8. bölümü yine çok konuşulacak açıklamalarla geldi.
Gündemde yer alan tüm konuları teker teker ele alan güzeller bu defa TV dizileri hakkında konuştular ve Bülent Ersoy kendisini ağlatan diziyi açıkladı.
Sık sık Ömer dizisini çok sevdiğini belirten Bülent Ersoy her oyuncuya ayrı ayrı övgüler yağdırırken, Barış Falay'ın canlandırdığı Reşat karakteri için ayrı bir parantez açtı.
Dizide Çiçek'le evlenen Reşat'ın eşinin fotoğrafıyla konuştuğu sahneyi anlatırken gözyaşlarını tutamayan Ersoy, karakterin yaşadıklarına çok üzüldüğünün altını çizdi.
"Bir hanımla evlendi ama kadınla yatamıyor. Çünkü ilk karısında kalmış aklı. Ah o resimleri kaldırırken ne acıyla kaldırdı ilk karısının resimlerini..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Yapamadı. Onu orada gördü öyle. 'Sana ben bunu yapamam' der gibi yapamadı. Yatak söyledi, iki tane ayrı yatak. Muhteşem bir adam."
"Adama çok üzülüyorum. Bu kadar sadakat! Resmi örttü yine yapamadı. En son kaldırdı kendi kendine özürler diledi o karısıyla konuşurken. Ne sadık bir adammış be!"
Diva Bülent Ersoy'un o anlarını buraya bırakıyoruz:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda