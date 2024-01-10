Barış Falay'ın Ömer'deki Performansına Övgü Yağdıran Bülent Ersoy Hüngür Hüngür Ağladı

Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın konuşmacı olduğu Dünya Güzellerim Masada programının 8. bölümünde yine diziler konuşuldu. En sevdiği dizileri anlatan Bülent Ersoy, Barış Falay'ın Ömer'deki performansına övgüler yağdırırken gözyaşlarını tutamadı.

KAYNAK: Dünya Güzellerim Masada / 8. Bölüm