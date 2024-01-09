Kızılcık Şerbeti Pembe'nin Hepimizin Çevresinde Olduğunu Anlatan Aşırı Haklı Analiz

Kızılcık Şerbeti izleyicilerinin evlerden ırak kaynana modeli olan 'Pembe Ünal' yaptıklarıyla hepimize ikrah ettirirken, bir X kullanıcısı Pembe'nin ne kadar halkın içinden ve hatta çevremizden biri olduğuna dair enfes bir analiz paylaştı.