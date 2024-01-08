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Yayınlanmamasına Rağmen Dilimizden Düşüremediğimiz Kızılcık Şerbeti Goygoylarını Derledik

Yayınlanmamasına Rağmen Dilimizden Düşüremediğimiz Kızılcık Şerbeti Goygoylarını Derledik

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 23:33

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.

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