3. Sezonu Garantiledi mi? Kızılcık Şerbeti'nden Bomba Yeni Sezon Açıklaması

Yalnızca Cuma akşamlarının değil, ekranların en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti reyting rekorları kırmaya devam ederken, izleyiciler dizinin 3. sezonu için daha şimdiden meraklanmaya başladı. Kızılcık Şerbeti'nin final yapıp yapmayacağı konusunda henüz bir şey kesinleşmezken, Birsen Altuntaş güzel haberi verdi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş