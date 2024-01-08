3. Sezonu Garantiledi mi? Kızılcık Şerbeti'nden Bomba Yeni Sezon Açıklaması
3. Sezonu Garantiledi mi? Kızılcık Şerbeti'nden Bomba Yeni Sezon Açıklaması
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Yalnızca Cuma akşamlarının değil, ekranların en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti reyting rekorları kırmaya devam ederken, izleyiciler dizinin 3. sezonu için daha şimdiden meraklanmaya başladı. Kızılcık Şerbeti'nin final yapıp yapmayacağı konusunda henüz bir şey kesinleşmezken, Birsen Altuntaş güzel haberi verdi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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2. sezonuyla ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti rüzgarı öyle bir arkasına aldı ki rakiplerinden 2-3 kat fazla oranlar alarak reyting mücadelesini ilk sırada sürdürüyor.
Kaos ve entrika dozunun her geçen bölüm arttığı dizide 'Artık konu bitti' dediğimiz her an 'Yok artık' dedirten bir senaryoyla karşılaşan seyirci diziye daha sıkı bağlanırken, haliyle dizinin 3. sezonu için de şimdiden heyecan başladı.
2. sezonuyla ilk sezonundan daha iyi oranlar alan Kızılcık Şerbeti için her şey iyi gitse de yapım şirketi Gold Yapım'dan henüz 3. sezon için bir açıklama gelmedi.
Dizinin hayranları Kızılcık Şerbeti'nin sezon sonunda final yapmasından endişe ederken, Birsen Altuntaş herkesin içine su serpecek o haberi verdi.
Altuntaş haberinde yeni bir değişiklik olmazsa Kızılcık Şerbeti'nin 65. bölümde sezon finali yapacağını duyurdu.
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Vallahi bu haber içimize su serpti! Hamdüsenalar olsun...
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