RTÜK'ten Ceza Yiyen Kızıl Goncalar'ın Yönetmeninin "İsyanı Tarih Tekerrürden mi İbaret?" Diye Düşündürdü

Tabii bu sırada Kızıl Goncalar için hem kanal hem de yapım şirketi karşı dava açmıştı. Senaryo size de tanıdık geliyor değil mi? Kızılcık Şerbeti dizisi için de aynı süreçler işlemişti. Sosyal medya uygulanan sansür dolayısıyla ayağa kalkmış, seyirciler diziyi destekleyen mesajlar paylaşmışlardı.