Görüş Bildir
Haberler
TV
RTÜK'ten Ceza Yiyen Kızıl Goncalar'ın Yönetmeninin "İsyanı Tarih Tekerrürden mi İbaret?" Diye Düşündürdü

RTÜK'ten Ceza Yiyen Kızıl Goncalar'ın Yönetmeninin "İsyanı Tarih Tekerrürden mi İbaret?" Diye Düşündürdü

Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
GNS
GNS - Onedio Editörü
09.01.2024 - 15:50

FOX ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kızıl Goncalar, ilk bölümünden itibaren büyük bir kitlenin ilgisini çekti. Sosyal medyada oldukça dikkat çeken dizinin sahneleri dolayısıyla RTÜK, idari para cezası ve durdurma cezası uyguladığını açıklamıştı. Bunun üstüne dün akşam yayınlanmayan dizinin yönetmeni veryansın etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

FOX ekranlarında yeni sezona büyük bir damga vurarak yayın hayatına başlayan Kızıl Goncalar dizisi, sansasyonel olaylar ile konuşulmaya devam ediyor.

FOX ekranlarında yeni sezona büyük bir damga vurarak yayın hayatına başlayan Kızıl Goncalar dizisi, sansasyonel olaylar ile konuşulmaya devam ediyor.

İlk bakışta Özgü Namal'ın yıllar sonra ekranlara döndüğü dizi olmasıyla ön plana çıkan Kızıl Goncalar, ilk bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyayı resmen salladı diyebiliriz.

İçermiş olduğu tarikat sahneleri yüzünden belli bir kesimin hedefi olan Kızıl Goncalar, İslamiyeti hedef gösterdiği iddialarıyla eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

İçermiş olduğu tarikat sahneleri yüzünden belli bir kesimin hedefi olan Kızıl Goncalar, İslamiyeti hedef gösterdiği iddialarıyla eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Hatta İsmailağa Cemaati sosyal medyada bu konuda bir yazı yayınlamış ve dizinin sona erdirilmesini istemişti. Yayınlanan yazının ardından sosyal medyada set çalışanlarının isyanlarını görmeye başlamıştık. Fatih'teki çekim mekanlarına giremediklerini ve can güvenliklerinin olmadığını söylemişlerdi.

Diğer yandan RTÜK, gelen şikayetleri göz önünde bulundurarak inceleme başlattığını duyurmuştu.

Diğer yandan RTÜK, gelen şikayetleri göz önünde bulundurarak inceleme başlattığını duyurmuştu.

Tabii bu esnada kimliği belirsiz isimler, İstanbul'daki Kızıl Goncalar afişlerine yönelik saldırılarda bulunmuş ve üstlerini karalamışlardı. Gold Film ise yaşanan tüm bu olayların ardından dizinin gerçek kişi ve kurumlarla bir alakası olmadığına dair yazı yayınlamıştı.

Kızıl Goncalar'dan sırayla gelen kötü haberleri duymaya başlamıştık.

Kızıl Goncalar'dan sırayla gelen kötü haberleri duymaya başlamıştık.

Çekim yapmak için anlaştıkları mekanların çekim izinlerini iptal etmeye başlamaları gibi.

RTÜK'ün kararına göre Kızıl Goncalar dizisi için hem 9 milyon TL idari para cezası uygulandı, hem de 2 kez program durdurma cezası verildi.

RTÜK'ün kararına göre Kızıl Goncalar dizisi için hem 9 milyon TL idari para cezası uygulandı, hem de 2 kez program durdurma cezası verildi.

Tabii bu sırada Kızıl Goncalar için hem kanal hem de yapım şirketi karşı dava açmıştı. Senaryo size de tanıdık geliyor değil mi? Kızılcık Şerbeti dizisi için de aynı süreçler işlemişti. Sosyal medya uygulanan sansür dolayısıyla ayağa kalkmış, seyirciler diziyi destekleyen mesajlar paylaşmışlardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dizinin yılbaşının ardından yeni bölümüyle yayınlanıp yayınlanmayacağı beklenirken, yapımcı Faruk Turgut sosyal medya hesabı üzerinden yayın yapamayacaklarını dile getirdi.

Dizinin yılbaşının ardından yeni bölümüyle yayınlanıp yayınlanmayacağı beklenirken, yapımcı Faruk Turgut sosyal medya hesabı üzerinden yayın yapamayacaklarını dile getirdi.

İdare Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi, FOX ve Gold Yapım'ın açtığı karşı davayı reddetmiş ve RTÜK'ün yayın dondurma kararı onaylanmıştı.

Dün akşam dizinin ekranlara gelmemesi ile pek çok ünlü oyuncu meslektaşlarına destek çıktı.

Dün akşam dizinin ekranlara gelmemesi ile pek çok ünlü oyuncu meslektaşlarına destek çıktı.

Yargı'nın yıldızları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz de Kızıl Goncalar'a destek verdi.

Aynı süreci bundan aylar önce yaşayan Kızılcık Şerbeti oyuncuları da sansür uygulamasına karşı çıktı.

Aynı süreci bundan aylar önce yaşayan Kızılcık Şerbeti oyuncuları da sansür uygulamasına karşı çıktı.

Aylar önce Kızılcık Şerbeti ekibi için toplanan destek, bu sefer Kızıl Goncalar için toplanmaya başladı. Bu durum bize tarihin tekerrürden ibaret olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Kızıl Goncalar'ın yönetmeni Ömür Atay ise sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti. "Biz setteyiz. Hikayemizi anlatmaya ve çekmeye devam ediyoruz." diyerek dizi çekimlerine devam ettiklerini belirtti.

Kızıl Goncalar'ın yönetmeni Ömür Atay ise sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti. "Biz setteyiz. Hikayemizi anlatmaya ve çekmeye devam ediyoruz." diyerek dizi çekimlerine devam ettiklerini belirtti.
twitter.com

Ömür Atay'ın paylaşımına takipçilerinden ve dizi izleyicisinden destek mesajları yağdı.

Ömür Atay'ın paylaşımına takipçilerinden ve dizi izleyicisinden destek mesajları yağdı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?