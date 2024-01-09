RTÜK'ten Ceza Yiyen Kızıl Goncalar'ın Yönetmeninin "İsyanı Tarih Tekerrürden mi İbaret?" Diye Düşündürdü
RTÜK'ten Ceza Yiyen Kızıl Goncalar'ın Yönetmeninin "İsyanı Tarih Tekerrürden mi İbaret?" Diye Düşündürdü
FOX ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kızıl Goncalar, ilk bölümünden itibaren büyük bir kitlenin ilgisini çekti. Sosyal medyada oldukça dikkat çeken dizinin sahneleri dolayısıyla RTÜK, idari para cezası ve durdurma cezası uyguladığını açıklamıştı. Bunun üstüne dün akşam yayınlanmayan dizinin yönetmeni veryansın etti.
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FOX ekranlarında yeni sezona büyük bir damga vurarak yayın hayatına başlayan Kızıl Goncalar dizisi, sansasyonel olaylar ile konuşulmaya devam ediyor.
İçermiş olduğu tarikat sahneleri yüzünden belli bir kesimin hedefi olan Kızıl Goncalar, İslamiyeti hedef gösterdiği iddialarıyla eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
Diğer yandan RTÜK, gelen şikayetleri göz önünde bulundurarak inceleme başlattığını duyurmuştu.
Kızıl Goncalar'dan sırayla gelen kötü haberleri duymaya başlamıştık.
RTÜK'ün kararına göre Kızıl Goncalar dizisi için hem 9 milyon TL idari para cezası uygulandı, hem de 2 kez program durdurma cezası verildi.
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Dizinin yılbaşının ardından yeni bölümüyle yayınlanıp yayınlanmayacağı beklenirken, yapımcı Faruk Turgut sosyal medya hesabı üzerinden yayın yapamayacaklarını dile getirdi.
Dün akşam dizinin ekranlara gelmemesi ile pek çok ünlü oyuncu meslektaşlarına destek çıktı.
Aynı süreci bundan aylar önce yaşayan Kızılcık Şerbeti oyuncuları da sansür uygulamasına karşı çıktı.
Kızıl Goncalar'ın yönetmeni Ömür Atay ise sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti. "Biz setteyiz. Hikayemizi anlatmaya ve çekmeye devam ediyoruz." diyerek dizi çekimlerine devam ettiklerini belirtti.
Ömür Atay'ın paylaşımına takipçilerinden ve dizi izleyicisinden destek mesajları yağdı.
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