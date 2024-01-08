Kızıl Goncalar'ın Sansüre Uğrayarak İptal Edilmesine Ünlü Oyuncular Tepki Gösterdi!
Kızıl Goncalar'ın Sansüre Uğrayarak İptal Edilmesine Ünlü Oyuncular Tepki Gösterdi!
Kızıl Goncalar henüz iki bölüm yayınlanmasına rağmen sezonun en çok konuşulan ve gündem olan dizilerinden biri oldu. Cemaat ve tarikatlarla ilgili konuları ele alması sebebiyle şikayetlere maruz kalan dizi RTÜK tarafından sansüre uğradı. Bölümün yayından kaldırılması ünlülerin tepkisine yol açtı!
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Kızıl Goncalar yayınlandığı iki bölümle sezonun en çok konuşulan dizisi olmayı başardı.
Dizi izleyiciyi ikiye ayırırken hakkında RTÜK'e pek çok şikayette bulunuldu.
Çekim izinleri iptal edilen dizinin sansüre uğrayarak yeni bölümü de iptal edildi.
Bu sansüre ünlü isimler tepki gösterdi!
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Ceren Karakoç
Kaan Urgancıoğlu
Pınar Deniz
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Mert Yazıcıoğlu
Can Dündar
Barış Kılıç
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