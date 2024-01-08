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Kızıl Goncalar'ın Sansüre Uğrayarak İptal Edilmesine Ünlü Oyuncular Tepki Gösterdi!

Kızıl Goncalar'ın Sansüre Uğrayarak İptal Edilmesine Ünlü Oyuncular Tepki Gösterdi!

Kızıl Goncalar
themyscira - Misafir Editör
09.01.2024 - 00:22

Kızıl Goncalar henüz iki bölüm yayınlanmasına rağmen sezonun en çok konuşulan ve gündem olan dizilerinden biri oldu. Cemaat ve tarikatlarla ilgili konuları ele alması sebebiyle şikayetlere maruz kalan dizi RTÜK tarafından sansüre uğradı. Bölümün yayından kaldırılması ünlülerin tepkisine yol açtı!

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Kızıl Goncalar yayınlandığı iki bölümle sezonun en çok konuşulan dizisi olmayı başardı.

Kızıl Goncalar yayınlandığı iki bölümle sezonun en çok konuşulan dizisi olmayı başardı.

Dizi izleyiciyi ikiye ayırırken hakkında RTÜK'e pek çok şikayette bulunuldu.

Dizi izleyiciyi ikiye ayırırken hakkında RTÜK'e pek çok şikayette bulunuldu.

Çekim izinleri iptal edilen dizinin sansüre uğrayarak yeni bölümü de iptal edildi.

Çekim izinleri iptal edilen dizinin sansüre uğrayarak yeni bölümü de iptal edildi.

Bu sansüre ünlü isimler tepki gösterdi!

Bu sansüre ünlü isimler tepki gösterdi!
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Ceren Karakoç

Ceren Karakoç

Kaan Urgancıoğlu

Kaan Urgancıoğlu

Pınar Deniz

Pınar Deniz
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Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu

Can Dündar

Can Dündar
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Barış Kılıç

Barış Kılıç

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