Kızıl Goncalar'ın Sansüre Uğrayarak İptal Edilmesine Ünlü Oyuncular Tepki Gösterdi!

Kızıl Goncalar henüz iki bölüm yayınlanmasına rağmen sezonun en çok konuşulan ve gündem olan dizilerinden biri oldu. Cemaat ve tarikatlarla ilgili konuları ele alması sebebiyle şikayetlere maruz kalan dizi RTÜK tarafından sansüre uğradı. Bölümün yayından kaldırılması ünlülerin tepkisine yol açtı!