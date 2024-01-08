Kızıl Goncalar'ın Sansür Yediği Gece Ömer'den Tarikatçılara Ağır Gönderme: "Hakikati Kuran-ı Kerim'de Arayın!"
Kızıl Goncalar'ın Sansür Yediği Gece Ömer'den Tarikatçılara Ağır Gönderme: "Hakikati Kuran-ı Kerim'de Arayın!"
Kızıl Goncalar dizisi tarikat ve cemaatlere yaptığı göndermeler sebebiyle pek çok sayıda şikayete konu olmuş ve RTÜK tarafından durdurma kararı verilerek diziye iki hafta ceza verilmişti. Tam da Kızıl Goncalar'ın sansüre uğrayıp yayınlanmadığı akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen Ömer dizisinde tarikatlara ağır bir gönderme yapıldı. Sahne sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Biliyorsunuz Kızıl Goncalar RTÜK sansürüne uğramış ve durdurma cezası sebebiyle iki hafta yayınlanmayacağı açıklanmıştı.
Bir süredir TV dizilerinde özellikle Adnan Oktar suç örgütüne gönderme yapılıyordu.
Dizide Ömer'in yeğeni Eda, suç örgütü tarafından kandırıldı ve uygunsuz fotoğrafları çekilerek ailesiyle tehdit edildi.
Dizinin yayınlanan son bölümünde bu durum ortaya çıktı ve ailesi Eda'ya destek oldu.
Reşat ve Ömer de bu tarikatın başındaki kişinin bulunduğu ortama girerek "Bırak bu hurafeleri!" diyerek cümleye giriş yapıyorlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Nurettin'in karşısına geçen Reşat, "Bırak bu hurafeleri! Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz Nurettin Efendi. Sen insanları Allah ile aldatıyorsun." diyor.
Ve ardından da Ömer, "Siz de gerçekleri görün! Hakikati kaynağında, Kuran-ı Kerim'de arayın bu şatafatın içinde değil. Bu insanlar din adına bu kadar konuşup neden Allah'ın kitabından söz etmiyorlar? Neden bir tane olsun ayet okumuyorlar diye bir sorun kendinize. Çünkü bu anlattıkları uydurmaların Kuran'da hiçbir yeri yok!" diyor.
Baba-oğul söyledikleri bu sözler sosyal medyada büyük bir etki yarattı ve gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz sahneyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda