Kızıl Goncalar'ın Sansür Yediği Gece Ömer'den Tarikatçılara Ağır Gönderme: "Hakikati Kuran-ı Kerim'de Arayın!"

'Sözüm ona din adına konuşup Kuran'a aykırı şeyler anlatıyorsun. Senin gibiler yüzünden bu din tanınmaz, yaşanmaz hale geldi. Her yaştan insanlar ama en çok da gençleri soğuttunuz dinden. Din adına konuşacaksan Allah'ın kitabını anlatacaksın, hurafeleri değil! Dünya nimetleri ve gösterişe gelince asıl senin gibilerin başını döndürmüş bu dünya hayatı. Bu evler, arabalar, korumalar... Gerçek inananlar din adına sadece Allah'ın kelamına inanırlar ve dinde sadece O'nun elçisini örnek alırlar. Allah'tan başka kimseye de kulluk ve secde etmezler. Ey Müslümanlar, uyanın! Bunların dinimizi çarpıtıp sizi aldatmasına izin vermeyin!'