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Kızıl Goncalar'ın Sansür Yediği Gece Ömer'den Tarikatçılara Ağır Gönderme: "Hakikati Kuran-ı Kerim'de Arayın!"

Kızıl Goncalar'ın Sansür Yediği Gece Ömer'den Tarikatçılara Ağır Gönderme: "Hakikati Kuran-ı Kerim'de Arayın!"

Kızıl Goncalar
themyscira - Misafir Editör
09.01.2024 - 02:16

Kızıl Goncalar dizisi tarikat ve cemaatlere yaptığı göndermeler sebebiyle pek çok sayıda şikayete konu olmuş ve RTÜK tarafından durdurma kararı verilerek diziye iki hafta ceza verilmişti. Tam da Kızıl Goncalar'ın sansüre uğrayıp yayınlanmadığı akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen Ömer dizisinde tarikatlara ağır bir gönderme yapıldı. Sahne sosyal medyada gündem oldu.

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Biliyorsunuz Kızıl Goncalar RTÜK sansürüne uğramış ve durdurma cezası sebebiyle iki hafta yayınlanmayacağı açıklanmıştı.

Biliyorsunuz Kızıl Goncalar RTÜK sansürüne uğramış ve durdurma cezası sebebiyle iki hafta yayınlanmayacağı açıklanmıştı.

Bu karara ünlü isimler tepki gösterdiler:

Bir süredir TV dizilerinde özellikle Adnan Oktar suç örgütüne gönderme yapılıyordu.

Bir süredir TV dizilerinde özellikle Adnan Oktar suç örgütüne gönderme yapılıyordu.

Dizide Ömer'in yeğeni Eda, suç örgütü tarafından kandırıldı ve uygunsuz fotoğrafları çekilerek ailesiyle tehdit edildi.

Dizide Ömer'in yeğeni Eda, suç örgütü tarafından kandırıldı ve uygunsuz fotoğrafları çekilerek ailesiyle tehdit edildi.

Dizinin yayınlanan son bölümünde bu durum ortaya çıktı ve ailesi Eda'ya destek oldu.

Reşat ve Ömer de bu tarikatın başındaki kişinin bulunduğu ortama girerek "Bırak bu hurafeleri!" diyerek cümleye giriş yapıyorlar.

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Nurettin'in karşısına geçen Reşat, "Bırak bu hurafeleri! Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz Nurettin Efendi. Sen insanları Allah ile aldatıyorsun." diyor.

Nurettin'in karşısına geçen Reşat, "Bırak bu hurafeleri! Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz Nurettin Efendi. Sen insanları Allah ile aldatıyorsun." diyor.

'Sözüm ona din adına konuşup Kuran'a aykırı şeyler anlatıyorsun. Senin gibiler yüzünden bu din tanınmaz, yaşanmaz hale geldi. Her yaştan insanlar ama en çok da gençleri soğuttunuz dinden. Din adına konuşacaksan Allah'ın kitabını anlatacaksın, hurafeleri değil! Dünya nimetleri ve gösterişe gelince asıl senin gibilerin başını döndürmüş bu dünya hayatı. Bu evler, arabalar, korumalar... Gerçek inananlar din adına sadece Allah'ın kelamına inanırlar ve dinde sadece O'nun elçisini örnek alırlar. Allah'tan başka kimseye de kulluk ve secde etmezler. Ey Müslümanlar, uyanın! Bunların dinimizi çarpıtıp sizi aldatmasına izin vermeyin!'

Ve ardından da Ömer, "Siz de gerçekleri görün! Hakikati kaynağında, Kuran-ı Kerim'de arayın bu şatafatın içinde değil. Bu insanlar din adına bu kadar konuşup neden Allah'ın kitabından söz etmiyorlar? Neden bir tane olsun ayet okumuyorlar diye bir sorun kendinize. Çünkü bu anlattıkları uydurmaların Kuran'da hiçbir yeri yok!" diyor.

Ve ardından da Ömer, "Siz de gerçekleri görün! Hakikati kaynağında, Kuran-ı Kerim'de arayın bu şatafatın içinde değil. Bu insanlar din adına bu kadar konuşup neden Allah'ın kitabından söz etmiyorlar? Neden bir tane olsun ayet okumuyorlar diye bir sorun kendinize. Çünkü bu anlattıkları uydurmaların Kuran'da hiçbir yeri yok!" diyor.

Baba-oğul söyledikleri bu sözler sosyal medyada büyük bir etki yarattı ve gündem oldu.

Baba-oğul söyledikleri bu sözler sosyal medyada büyük bir etki yarattı ve gündem oldu.
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Siz sahneyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz sahneyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

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