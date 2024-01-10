Cem Yılmaz'ın Yamyam Misali Tüketilen Biletlerine Ne Kadar Zam Geldiğini Görünce Yutkunmak İsteyeceksiniz
Cem Yılmaz'ın Yamyam Misali Tüketilen Biletlerine Ne Kadar Zam Geldiğini Görünce Yutkunmak İsteyeceksiniz
Uzun süredir yeni bir gösteri hazırlaması sabırsızlıkla beklenen Cem Yılmaz, müjdeli haberi verdi. Bugün 12:00'da satışa çıkan biletler dakikalar içinde biterken, Mart ayı biletlerinin fiyatlarını görenler küçük dillerini yuttu. Cem Yılmaz için 'enflasyonu koklayan adam' yorumları yapıldı.
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Türkiye'de mizah ve komedi denince akla gelen ilk isimlerden biri elbette Cem Yılmaz.
Kendisi bir süredir stand-up gösterilerine ara vermiş ve kendi yazıp yönettiği projelerle ilgilenmeye başlamıştı.
Takip edenler bilir, Yılmaz son olarak Do Not Disturb isimli filmle karşımıza çıkmıştı.
Ünlü isim sonunda 6 Aralık tarihinde yeni gösterisinin müjdesini vermişti. Gösterinin biletleri ise 10 Ocak bugün 12:00'da satışa sunuldu.
Bilet fiyatları ise Yılmaz'ın son gösterisine kıyasla oldukça pahalı bulundu. Yeni gösterideki ucuz bilet 495 TL'den satışa çıkarıldı.
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Satışa sunulan gösteri biletleri dakikalar içerisinde tükendi. Hatta 6 dakika içinde üç güne ait biletlerin de tükenmiş olması tepkileri üstüne çekti.
Şubat ayı biletlerinin hızla tükendiğini görünce Mart ayı biletleri de satışa sunuldu. Fakat aradaki fiyat farkı resmen dudak uçuklattı!
Tabii sosyal medya bu durum karşısında oldukça tepkiliydi.
Çünkü Mart ayı biletlerinin de hızla tükendiği ifade edildi.
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