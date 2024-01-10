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Cem Yılmaz'ın Yamyam Misali Tüketilen Biletlerine Ne Kadar Zam Geldiğini Görünce Yutkunmak İsteyeceksiniz

Cem Yılmaz'ın Yamyam Misali Tüketilen Biletlerine Ne Kadar Zam Geldiğini Görünce Yutkunmak İsteyeceksiniz

Cem Yılmaz
GNS
GNS - Onedio Editörü
10.01.2024 - 19:41

Uzun süredir yeni bir gösteri hazırlaması sabırsızlıkla beklenen Cem Yılmaz, müjdeli haberi verdi. Bugün 12:00'da satışa çıkan biletler dakikalar içinde biterken, Mart ayı biletlerinin fiyatlarını görenler küçük dillerini yuttu. Cem Yılmaz için 'enflasyonu koklayan adam' yorumları yapıldı.

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Türkiye'de mizah ve komedi denince akla gelen ilk isimlerden biri elbette Cem Yılmaz.

Türkiye'de mizah ve komedi denince akla gelen ilk isimlerden biri elbette Cem Yılmaz.

Kendisi Türkiye'nin en ünlü stand-upçılarından biri. Her ne kadar yeni isimler piyasada büyük ses getirse de, Cem Yılmaz'ın yeri dolmuyor bildiğiniz gibi.

Kendisi bir süredir stand-up gösterilerine ara vermiş ve kendi yazıp yönettiği projelerle ilgilenmeye başlamıştı.

Kendisi bir süredir stand-up gösterilerine ara vermiş ve kendi yazıp yönettiği projelerle ilgilenmeye başlamıştı.

Özellikle dijital mecraların bu denli aktif bir şekilde kullanılmaya başlamasıyla birlikte Karakomik Filmler, Erşan Kuneri gibi yapımlarıyla hem vizyona hem de dijital mecralara etkisini bırakmıştı.

Takip edenler bilir, Yılmaz son olarak Do Not Disturb isimli filmle karşımıza çıkmıştı.

Takip edenler bilir, Yılmaz son olarak Do Not Disturb isimli filmle karşımıza çıkmıştı.

Uzun süredir kendi projelerinin yönetmenliğini, senaristliğini, yapımcılığını ve başrolünü üstlenen Yılmaz'dan artık bir stand-up gösterisi beklemiyordu.

Ünlü isim sonunda 6 Aralık tarihinde yeni gösterisinin müjdesini vermişti. Gösterinin biletleri ise 10 Ocak bugün 12:00'da satışa sunuldu.

Ünlü isim sonunda 6 Aralık tarihinde yeni gösterisinin müjdesini vermişti. Gösterinin biletleri ise 10 Ocak bugün 12:00'da satışa sunuldu.

Yılmaz, 9 Ocak'ta bir gün öncesinden biletlerin satışa çıkacağı bilgisini zaten duyurmuştu. Bugün itibariyle satışa çıkan biletler, sitede büyük bir yoğunluk yaşanmasına sebep oldu.

Bilet fiyatları ise Yılmaz'ın son gösterisine kıyasla oldukça pahalı bulundu. Yeni gösterideki ucuz bilet 495 TL'den satışa çıkarıldı.

Bilet fiyatları ise Yılmaz'ın son gösterisine kıyasla oldukça pahalı bulundu. Yeni gösterideki ucuz bilet 495 TL'den satışa çıkarıldı.

Fakat aradaki enflasyon farkına bakılırsa tabii ki fiyatlardaki artış normal. Şubat ayı biletlerinde en yüksek fiyat ise 4.400 TL olarak görüldü.

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Satışa sunulan gösteri biletleri dakikalar içerisinde tükendi. Hatta 6 dakika içinde üç güne ait biletlerin de tükenmiş olması tepkileri üstüne çekti.

Satışa sunulan gösteri biletleri dakikalar içerisinde tükendi. Hatta 6 dakika içinde üç güne ait biletlerin de tükenmiş olması tepkileri üstüne çekti.

Bilet alamayanların isyanı bir kenara dursun, bu denli hızlı tükenmiş olmaları 'karaborsa' yorumlarını da beraberinde getirerek insanları sinirlendirdi.

Burada bahsettik:

Şubat ayı biletlerinin hızla tükendiğini görünce Mart ayı biletleri de satışa sunuldu. Fakat aradaki fiyat farkı resmen dudak uçuklattı!

Şubat ayı biletlerinin hızla tükendiğini görünce Mart ayı biletleri de satışa sunuldu. Fakat aradaki fiyat farkı resmen dudak uçuklattı!

En düşük bilet fiyatı 650 TL, en pahalı bilet fiyatı ise 7.500 TL oldu. Yani bildiğiniz biletler daha ay atlamadan enflasyona uğradı!

Tabii sosyal medya bu durum karşısında oldukça tepkiliydi.

Tabii sosyal medya bu durum karşısında oldukça tepkiliydi.
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Çünkü Mart ayı biletlerinin de hızla tükendiği ifade edildi.

Çünkü Mart ayı biletlerinin de hızla tükendiği ifade edildi.
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