Engin Altan Düzyatan'ın Küçük Kızının Abisinin Doğum Gününü Kutlamak İçin Yazdığı Dünyalar Tatlısı Not Detayı
Engin Altan Düzyatan'ın Küçük Kızının Abisinin Doğum Gününü Kutlamak İçin Yazdığı Dünyalar Tatlısı Not Detayı
Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti yıllardır çocuklarının yüzlerini medyada göstermiyor bildiğiniz gibi. Son olarak oğulları Emir'in doğum gününü kutlayan çift, çocuklarının yüzünü yine göstermese de dünyalar tatlısı bir detayı gözler önüne serdi. Minik kızlarının abisi için yazdığı doğum günü notuna kalbimizi bıraktık!
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Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti 2014 yılında dünyaevine girdiler bildiğiniz gibi.
Birlikte verdikleri pozlarla herkesi kendilerine hayran bırakan bir çift oldu Düzyatan ailesi.
Hatırlarsanız sevilen ikili geçtiğimiz aylarda Umre'ye gittikleri fotoğraflarla gündeme gelmiş, bir de Dubai'ye taşınma planlarıyla magazinde konuşulmuştu.
Bu kararı alırlarken çocuklarının eğitimlerini düşündükleri de söylenmişti. Çiftin iki çocuğu var bilindiği üzre.
Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çiftinin dikkat ettiği konulardan bir tanesi de çocuklarının yüzünü medyada göstermiyor olmaları.
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2024'ün gelişini kutlayan Engin Altan Düzyatan, yine ailece paylaştığı fotoğrafta kızı ve oğlunun arkası dönük poz vermişti.
Neslişah Alkoçlar da geleneği bozmadı ve oğulları Emir Aras'ın 8. yaş günü kutlaması fotoğraflarında çocukların yüzünü göstermedi.
Neslişah Alkoçlar'ın yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir diğer detay ise kızları Alara'nın, abisi Emir Aras için yazmış olduğu doğum günü notuydu.
Paylaşımı görenler elbette Emir Aras'ın doğum gününü kutlayan pek çok mesaj gönderdi. 👇🏻
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