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Engin Altan Düzyatan'ın Küçük Kızının Abisinin Doğum Gününü Kutlamak İçin Yazdığı Dünyalar Tatlısı Not Detayı

Engin Altan Düzyatan'ın Küçük Kızının Abisinin Doğum Gününü Kutlamak İçin Yazdığı Dünyalar Tatlısı Not Detayı

Engin Altan Düzyatan
GNS
GNS - Onedio Editörü
10.01.2024 - 18:28

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti yıllardır çocuklarının yüzlerini medyada göstermiyor bildiğiniz gibi. Son olarak oğulları Emir'in doğum gününü kutlayan çift, çocuklarının yüzünü yine göstermese de dünyalar tatlısı bir detayı gözler önüne serdi. Minik kızlarının abisi için yazdığı doğum günü notuna kalbimizi bıraktık!

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Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti 2014 yılında dünyaevine girdiler bildiğiniz gibi.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti 2014 yılında dünyaevine girdiler bildiğiniz gibi.

Bu yıl tam 10. yıllarını dolduracak olan çift, yıllardır gözlerden uzakta ve sakin bir ilişki yaşamaya devam ediyor. Sosyal medyada oldukça sevilen ve özenilen bir ilişkiye sahip olduklarını da gelen yorumlar sayesinde sık sık görüyoruz.

Birlikte verdikleri pozlarla herkesi kendilerine hayran bırakan bir çift oldu Düzyatan ailesi.

Birlikte verdikleri pozlarla herkesi kendilerine hayran bırakan bir çift oldu Düzyatan ailesi.

Sosyal medyada diğer ünlüler kadar aktif olmasalar da takipçilerini ve sevenlerini unutmuyor ikili. Engin altan Düzyatan 5,3 milyon takipçili, Neslişah Alkoçlar ise 560 bin takipçili hesabında sık sık birlikte paylaşım yapıyor.

Hatırlarsanız sevilen ikili geçtiğimiz aylarda Umre'ye gittikleri fotoğraflarla gündeme gelmiş, bir de Dubai'ye taşınma planlarıyla magazinde konuşulmuştu.

Hatırlarsanız sevilen ikili geçtiğimiz aylarda Umre'ye gittikleri fotoğraflarla gündeme gelmiş, bir de Dubai'ye taşınma planlarıyla magazinde konuşulmuştu.

Sık sık seyahat etmeye başlayan Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti, Umre'deki pozlarıyla magazinde gündeme gelmişti. Ardından Neslişah Alkoçlar'ın kardeşi Aslışah Alkoçlar ve eşi Kaan Demirdağ'ı Dubai'de ziyaret etmişlerdi. Bu ziyaret sonrası çiftin Dubai'de ev bakmaya başladıklarını duymuştuk.

Bu kararı alırlarken çocuklarının eğitimlerini düşündükleri de söylenmişti. Çiftin iki çocuğu var bilindiği üzre.

Bu kararı alırlarken çocuklarının eğitimlerini düşündükleri de söylenmişti. Çiftin iki çocuğu var bilindiği üzre.

Çift ilk çocukları Emir Aras'ı 2016 yılında kucaklarına almışlardı. 2018 yılında ise kızları Alara dünyaya gelmişti.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çiftinin dikkat ettiği konulardan bir tanesi de çocuklarının yüzünü medyada göstermiyor olmaları.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çiftinin dikkat ettiği konulardan bir tanesi de çocuklarının yüzünü medyada göstermiyor olmaları.

Yıllardır hem magazinde, hem de sosyal medyada Emir Aras ve Alara'nın yüzünü göstermemeye dikkat ediyorlar.

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2024'ün gelişini kutlayan Engin Altan Düzyatan, yine ailece paylaştığı fotoğrafta kızı ve oğlunun arkası dönük poz vermişti.

2024'ün gelişini kutlayan Engin Altan Düzyatan, yine ailece paylaştığı fotoğrafta kızı ve oğlunun arkası dönük poz vermişti.

2024 dileği olarak da '2024‘ün dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak için daha çok çaba sarfettiğimiz, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl dileğiyle…' demişti.

Neslişah Alkoçlar da geleneği bozmadı ve oğulları Emir Aras'ın 8. yaş günü kutlaması fotoğraflarında çocukların yüzünü göstermedi.

Neslişah Alkoçlar da geleneği bozmadı ve oğulları Emir Aras'ın 8. yaş günü kutlaması fotoğraflarında çocukların yüzünü göstermedi.

Uludağ'da ailesine ait konaklama mekanında doğumgünü partisi veren Düzyatan çifti, mutluluklarını bir kez daha gösterdi.

Neslişah Alkoçlar'ın yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir diğer detay ise kızları Alara'nın, abisi Emir Aras için yazmış olduğu doğum günü notuydu.

Neslişah Alkoçlar'ın yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir diğer detay ise kızları Alara'nın, abisi Emir Aras için yazmış olduğu doğum günü notuydu.

5 yaşındaki Alara'nın abisine 'Emir sen iyi ki benim abimsin. Dünyanın en iyi abisisin. Seni çok seviyorum. Çok mutlu yaşa.' yazdığını görmek bizi pamuk gibi yaptı!

Paylaşımı görenler elbette Emir Aras'ın doğum gününü kutlayan pek çok mesaj gönderdi. 👇🏻

Paylaşımı görenler elbette Emir Aras'ın doğum gününü kutlayan pek çok mesaj gönderdi. 👇🏻

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