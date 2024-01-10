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Hande Erçel'in Annesinin Ölüm Yıldönümünü Anmak İçin Yaptığı Paylaşım Boğazımızda Yumru Oluşturdu

Hande Erçel'in Annesinin Ölüm Yıldönümünü Anmak İçin Yaptığı Paylaşım Boğazımızda Yumru Oluşturdu

Hande Erçel
GNS
GNS - Onedio Editörü
10.01.2024 - 16:36

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 2019 yılında kaybettiği annesinin ölüm yıldönümünde boğazlarımızda yumru oluşturan bir paylaşım yaptı. Hep eğlenceli paylaşımlarıyla görmeye alışkın olduğumuz Erçel'in annesine yazdıkları hepimizin gözlerini doldurdu.

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Magazin denince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi de şüphesiz ki Hande Erçel.

Magazin denince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi de şüphesiz ki Hande Erçel.

Güneşin Kızları dizisi ile başladığı ekran kariyerinde her projesiyle daha da büyük kitlelere erişen ünlü oyuncu, yıllar içerisinde magazinde de en çok takip edilen ve sevilen isimler arasına girdi.

Kendisi ne yapsa konuşuluyor bildiğiniz gibi. Sosyal medyadan adı düşmeyen Erçel'in son olarak saç rengi oldukça yorum almıştı.

Kendisi ne yapsa konuşuluyor bildiğiniz gibi. Sosyal medyadan adı düşmeyen Erçel'in son olarak saç rengi oldukça yorum almıştı.

Uzun yıllardır kahverengi saçlı olarak görmeye alışık olduğumuz Erçel'in yaptığı değişikliğe kimsenin gözü alışamadı. Hala saç rengi konuşulmaya devam edilirken, Erçel yeni yıl tatilinden ülkeye daha yeni döndü.

Tabii bir yandan kendisinin ilişkisini konuşuyoruz. Hakan Sabancı ile bir yıldır süren romantik bir aşka yelken açtı ünlü oyuncu.

Tabii bir yandan kendisinin ilişkisini konuşuyoruz. Hakan Sabancı ile bir yıldır süren romantik bir aşka yelken açtı ünlü oyuncu.

Sosyal medyada da ilan ettikleri ve kimseden gizlemedikleri aşkları, beklentilerin de üstünde sürdü. Çift buldukları her fırsatı yurt dışı tatili yaparak geçiriyor. Ayrıca tüm etkinliklere de birlikte katılıyorlar.

Yeni yılı Bali'de karşılayan çift tatil yaptıkları sırada magazinde evleneceklerine dair birkaç haber görmüştük hatırlarsanız.

Yeni yılı Bali'de karşılayan çift tatil yaptıkları sırada magazinde evleneceklerine dair birkaç haber görmüştük hatırlarsanız.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın evlilik kararı aldığı iddia edilmişti. 2024 yazında çiftin sade bir nikahla yurt dışında dünyaevine girmek istedikleri söylenmişti. Fakat Sabancı ailesinin de büyük bir düğün töreni düzenlemek istediği söyleniyordu. Bu söylentiler epey heyecanlandırmıştı hayranlarını.

Bali tatilinden döner dönmez objektiflere yakalanan çift iddialar sorulunca epey gerilmiş ve bizi şaşırtmıştı.

Bali tatilinden döner dönmez objektiflere yakalanan çift iddialar sorulunca epey gerilmiş ve bizi şaşırtmıştı.

Evlilik sorularına yönelik ise böyle bir durum olmadığını ve gündem yaratılmaya çalışıldığını söylemişlerdi. Bu gergin röportaj 'ne oldu bu çifte?' diye düşündürtmüştü.

Burada bahsettik:

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Bali pozlarıyla sosyal medyayı etkisi altına alan Hande Erçel, her ne kadar güzel bir tatilden dönmüş olsa da Ocak ayının kendisine verdiği hüznü bir kez daha hatırlattı.

Bali pozlarıyla sosyal medyayı etkisi altına alan Hande Erçel, her ne kadar güzel bir tatilden dönmüş olsa da Ocak ayının kendisine verdiği hüznü bir kez daha hatırlattı.

Tatil pozları bir kenara dursun, bugün yapmış olduğu son paylaşımla yüreklerimizi bir kez daha acıttı.

2019 yılında hayatını kaybeden Aylin Erçel'in vefatının yıldönümünü anan Hande Erçel, annesinin gençlik fotoğrafını paylaşmayı tercih etti.

2019 yılında hayatını kaybeden Aylin Erçel'in vefatının yıldönümünü anan Hande Erçel, annesinin gençlik fotoğrafını paylaşmayı tercih etti.

2019 yılında kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden Aylin Erçel, durumu ağırlaşınca tedavilere rağmen hayatını kaybetmişti.

Hande Erçel, gittiği tatilde "Mom I'm Fine" yazan bir tabela ile verdiği pozu da paylaşımına ekleyerek her an annesini düşünmeye devam ettiğini gösterdi.

Hande Erçel, gittiği tatilde "Mom I'm Fine" yazan bir tabela ile verdiği pozu da paylaşımına ekleyerek her an annesini düşünmeye devam ettiğini gösterdi.

Annesine 'Ben iyiyim' mesajı veren Erçel'in yazdıkları da görenleri duygulandırdı.

"Senin kızın olmayı çok seviyorum, pudra kokulum."

"Senin kızın olmayı çok seviyorum, pudra kokulum."

Erçel'in bu paylaşımına hem arkadaşlarından, hem de takipçilerinden bir kez daha destek mesajları geldi.

Erçel'in bu paylaşımına hem arkadaşlarından, hem de takipçilerinden bir kez daha destek mesajları geldi.
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