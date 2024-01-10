Hande Erçel'in Annesinin Ölüm Yıldönümünü Anmak İçin Yaptığı Paylaşım Boğazımızda Yumru Oluşturdu
Hande Erçel'in Annesinin Ölüm Yıldönümünü Anmak İçin Yaptığı Paylaşım Boğazımızda Yumru Oluşturdu
Ünlü oyuncu Hande Erçel, 2019 yılında kaybettiği annesinin ölüm yıldönümünde boğazlarımızda yumru oluşturan bir paylaşım yaptı. Hep eğlenceli paylaşımlarıyla görmeye alışkın olduğumuz Erçel'in annesine yazdıkları hepimizin gözlerini doldurdu.
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Magazin denince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi de şüphesiz ki Hande Erçel.
Kendisi ne yapsa konuşuluyor bildiğiniz gibi. Sosyal medyadan adı düşmeyen Erçel'in son olarak saç rengi oldukça yorum almıştı.
Tabii bir yandan kendisinin ilişkisini konuşuyoruz. Hakan Sabancı ile bir yıldır süren romantik bir aşka yelken açtı ünlü oyuncu.
Yeni yılı Bali'de karşılayan çift tatil yaptıkları sırada magazinde evleneceklerine dair birkaç haber görmüştük hatırlarsanız.
Bali tatilinden döner dönmez objektiflere yakalanan çift iddialar sorulunca epey gerilmiş ve bizi şaşırtmıştı.
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Bali pozlarıyla sosyal medyayı etkisi altına alan Hande Erçel, her ne kadar güzel bir tatilden dönmüş olsa da Ocak ayının kendisine verdiği hüznü bir kez daha hatırlattı.
2019 yılında hayatını kaybeden Aylin Erçel'in vefatının yıldönümünü anan Hande Erçel, annesinin gençlik fotoğrafını paylaşmayı tercih etti.
Hande Erçel, gittiği tatilde "Mom I'm Fine" yazan bir tabela ile verdiği pozu da paylaşımına ekleyerek her an annesini düşünmeye devam ettiğini gösterdi.
"Senin kızın olmayı çok seviyorum, pudra kokulum."
Erçel'in bu paylaşımına hem arkadaşlarından, hem de takipçilerinden bir kez daha destek mesajları geldi.
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